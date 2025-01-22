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Чистая прибыль Johnson & Johnson за 2024 год снизилась в два раза - 22.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250122/johnson-854375841.html
Чистая прибыль Johnson & Johnson за 2024 год снизилась в два раза
Чистая прибыль Johnson & Johnson за 2024 год снизилась в два раза - 22.01.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Johnson & Johnson за 2024 год снизилась в два раза
Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам прошедшего года сократилась... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T14:59+0300
2025-01-22T14:59+0300
экономика
johnson & johnson
бизнес
чистая прибыль
отчетность
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson &amp; Johnson (J&amp;J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам прошедшего года сократилась вдвое, до 14,066 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. В пересчете на акцию разводненная прибыль при этом увеличилась до 5,79 доллара с 5,2 доллара в 2023 году. Выручка компании за отчетный период выросла на 4,3%, до 88,821 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала J&amp;J получила чистую прибыль в размере 3,431 миллиарда долларов, что на 15,3% меньше год к году. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании снизилась до 1,41 доллара с 1,7 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 2,04 доллара, аналитики ожидали показатель в 2,02 доллара. Выручка компании поднялась на 5,3% в годовом выражении - до 22,52 миллиарда долларов при прогнозе в 22,46 миллиарда. J&amp;J ожидает, что выручка за наступивший год составит 89,2-90 миллиардов долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается на отметках от 10,75 до 10,95 доллара. На предварительных торгах акции компании дешевеют на 0,18% Johnson &amp; Johnson - американский производитель товаров для здоровья. Занимается производством изделий медицинского назначения и оборудования, лекарственных препаратов и товаров для гигиены и здоровья человека. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет более чем 130 тысяч сотрудников.
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johnson & johnson, бизнес, чистая прибыль, отчетность
Экономика, Johnson & Johnson, Бизнес, чистая прибыль, отчетность
14:59 22.01.2025
 
Чистая прибыль Johnson & Johnson за 2024 год снизилась в два раза

Чистая прибыль Johnson & Johnson за 2024 год снизилась в два раза, до $14 млрд

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам прошедшего года сократилась вдвое, до 14,066 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.
В пересчете на акцию разводненная прибыль при этом увеличилась до 5,79 доллара с 5,2 доллара в 2023 году. Выручка компании за отчетный период выросла на 4,3%, до 88,821 миллиарда долларов.
По итогам четвертого квартала J&J получила чистую прибыль в размере 3,431 миллиарда долларов, что на 15,3% меньше год к году. В пересчете на акцию разводненная прибыль компании снизилась до 1,41 доллара с 1,7 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 2,04 доллара, аналитики ожидали показатель в 2,02 доллара. Выручка компании поднялась на 5,3% в годовом выражении - до 22,52 миллиарда долларов при прогнозе в 22,46 миллиарда.
J&J ожидает, что выручка за наступивший год составит 89,2-90 миллиардов долларов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается на отметках от 10,75 до 10,95 доллара.
На предварительных торгах акции компании дешевеют на 0,18%
Johnson & Johnson - американский производитель товаров для здоровья. Занимается производством изделий медицинского назначения и оборудования, лекарственных препаратов и товаров для гигиены и здоровья человека. Компания основана в 1886 году, ее штат составляет более чем 130 тысяч сотрудников.
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ЭкономикаJohnson & JohnsonБизнесчистая прибыльотчетность
 
 
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