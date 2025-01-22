https://1prime.ru/20250122/kallas-854373271.html

Каллас призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону

Каллас призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону - 22.01.2025, ПРАЙМ

Каллас призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону

Странам ЕС необходимо нарастить расходы на оборону за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T13:28+0300

2025-01-22T13:28+0300

2025-01-22T13:28+0300

политика

ес

кая каллас

https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Странам ЕС необходимо нарастить расходы на оборону за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас."В прошлом году страны ЕС вместе потратили порядка 1,9% ВВП на оборону. Россия потратила 9%. Мы тратим миллиарды на наши школы, благосостояние, здравоохранение, но, если мы не будем тратить больше на оборону, все это будет поставлено под вопрос", - заметила дипломат.Каллас также похвалила Дональда Трампа за обвинение ЕС в недостаточных расходах на оборону и заявила, что пришло время инвестировать в эту сферу. Она также отметила, что ЕС является крупнейшим мировым донором для Украины, вложив в поддержку страны около 134 миллиарда евро, включая 50 миллиардов на военную помощь.

https://1prime.ru/20250114/neft-854191064.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, кая каллас