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Каллас призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону
Каллас призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону - 22.01.2025, ПРАЙМ
Каллас призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону
Странам ЕС необходимо нарастить расходы на оборону за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T13:28+0300
2025-01-22T13:28+0300
2025-01-22T13:28+0300
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Странам ЕС необходимо нарастить расходы на оборону за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас."В прошлом году страны ЕС вместе потратили порядка 1,9% ВВП на оборону. Россия потратила 9%. Мы тратим миллиарды на наши школы, благосостояние, здравоохранение, но, если мы не будем тратить больше на оборону, все это будет поставлено под вопрос", - заметила дипломат.Каллас также похвалила Дональда Трампа за обвинение ЕС в недостаточных расходах на оборону и заявила, что пришло время инвестировать в эту сферу. Она также отметила, что ЕС является крупнейшим мировым донором для Украины, вложив в поддержку страны около 134 миллиарда евро, включая 50 миллиардов на военную помощь.
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ес, кая каллас
Каллас призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону
Глава дипломатии ЕС призвала увеличить расходы на оборону за счет трат на школы и здоровье
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Странам ЕС необходимо нарастить расходы на оборону за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"В прошлом году страны ЕС вместе потратили порядка 1,9% ВВП на оборону. Россия потратила 9%. Мы тратим миллиарды на наши школы, благосостояние, здравоохранение, но, если мы не будем тратить больше на оборону, все это будет поставлено под вопрос", - заметила дипломат.
Каллас также похвалила Дональда Трампа за обвинение ЕС в недостаточных расходах на оборону и заявила, что пришло время инвестировать в эту сферу. Она также отметила, что ЕС является крупнейшим мировым донором для Украины, вложив в поддержку страны около 134 миллиарда евро, включая 50 миллиардов на военную помощь.
Каллас призвала снизить потолок цен на российскую нефть