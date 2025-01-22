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Стоимость обслуживания кредиток выросла до рекордных значений

Стоимость обслуживания кредиток выросла до рекордных значений - 22.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость обслуживания кредиток выросла до рекордных значений

В декабре 2024 года средняя полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт достигла рекордных 38,8%, пишет РБК со ссылкой на материалы "Скоринг Бюро". | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T10:00+0300

2025-01-22T10:00+0300

2025-01-22T10:01+0300

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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. В декабре 2024 года средняя полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт достигла рекордных 38,8%, пишет РБК со ссылкой на материалы "Скоринг Бюро".Нынешний показатель на 9,8 процентного пункта выше, чем в марте 2022 года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПСК включает основной долг, проценты и дополнительные расходы. Основной фактор повышения показателя — рост ключевой ставки Банка России с 16% до 21% годовых.Банки сократили грейс-периоды по новым картам, что снизило маржинальность. Кроме того, происходит переток спроса клиентов на кредитные карты из-за отказов по обычным кредитам.ЦБ временно разрешил банкам не соблюдать ПСК с 1 января по 31 марта 2025 года. При этом некоторые банки некорректно рассчитывали ПСК, включая в базу расчета низкие ставки в промопериоды.Прогнозируется, что средняя стоимость заимствований в сегменте кредитных карт может вырасти до 45% годовых. Дальнейшая динамика ПСК будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке. В 2025 году выдачи кредитных карт могут снизиться на 10-12%.

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