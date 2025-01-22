https://1prime.ru/20250122/kitaj-854364244.html

Китай за год увеличил импорт оборудования в Россию на треть

Китай за год увеличил импорт оборудования в Россию на треть - 22.01.2025, ПРАЙМ

Китай за год увеличил импорт оборудования в Россию на треть

Покупки Китаем различного оборудования в России за прошлый год выросли почти на треть - до 1,03 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T03:46+0300

2025-01-22T03:46+0300

2025-01-22T03:46+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

рф

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854364244.jpg?1737506779

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Покупки Китаем различного оборудования в России за прошлый год выросли почти на треть - до 1,03 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные таможенного управления Китая. Больше всего за год Китай импортировал из России оборудование и части ядерных реакторов - на 342,6 миллиона долларов, промышленное оборудование для тепловой обработки различных материалов - на 217,4 миллиона, а также турбореактивные и турбовинтовые двигатели - 85,6 миллиона. Также в пятерку самых востребованных позиций вошли краны, клапаны, вентили и тому подобное (67,2 миллиона) и телефонные аппараты (51,5 миллиона). Кроме того в КНР из РФ в больших объемах приезжала радиоаппаратура (49,1 миллиона долларов), жидкостные насосы (40 миллионов), электрическая аппаратура (29,2 миллиона), механические устройства (15,7 миллиона) и центрифуги (13,6 миллиона). По итогам прошлого года РФ в общем китайском импорте различного оборудования поднялась на 30-е с 33-го места. В пятерку вошли Южная Корея с 104,46 миллиарда долларов, Япония - 76,31 миллиарда, Вьетнам - 68,5 миллиарда, Малайзия - 38,64 миллиарда и США - 37,9 миллиарда.

китай

рф

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, рф, кнр