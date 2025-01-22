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Китай за год увеличил импорт оборудования в Россию на треть - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Китай за год увеличил импорт оборудования в Россию на треть
Китай за год увеличил импорт оборудования в Россию на треть - 22.01.2025, ПРАЙМ
Китай за год увеличил импорт оборудования в Россию на треть
Покупки Китаем различного оборудования в России за прошлый год выросли почти на треть - до 1,03 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T03:46+0300
2025-01-22T03:46+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Покупки Китаем различного оборудования в России за прошлый год выросли почти на треть - до 1,03 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные таможенного управления Китая. Больше всего за год Китай импортировал из России оборудование и части ядерных реакторов - на 342,6 миллиона долларов, промышленное оборудование для тепловой обработки различных материалов - на 217,4 миллиона, а также турбореактивные и турбовинтовые двигатели - 85,6 миллиона. Также в пятерку самых востребованных позиций вошли краны, клапаны, вентили и тому подобное (67,2 миллиона) и телефонные аппараты (51,5 миллиона). Кроме того в КНР из РФ в больших объемах приезжала радиоаппаратура (49,1 миллиона долларов), жидкостные насосы (40 миллионов), электрическая аппаратура (29,2 миллиона), механические устройства (15,7 миллиона) и центрифуги (13,6 миллиона). По итогам прошлого года РФ в общем китайском импорте различного оборудования поднялась на 30-е с 33-го места. В пятерку вошли Южная Корея с 104,46 миллиарда долларов, Япония - 76,31 миллиарда, Вьетнам - 68,5 миллиарда, Малайзия - 38,64 миллиарда и США - 37,9 миллиарда.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, КНР
03:46 22.01.2025
 
Китай за год увеличил импорт оборудования в Россию на треть

Покупки Китаем оборудования в России за год выросли почти на треть

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Покупки Китаем различного оборудования в России за прошлый год выросли почти на треть - до 1,03 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные таможенного управления Китая.
Больше всего за год Китай импортировал из России оборудование и части ядерных реакторов - на 342,6 миллиона долларов, промышленное оборудование для тепловой обработки различных материалов - на 217,4 миллиона, а также турбореактивные и турбовинтовые двигатели - 85,6 миллиона.
Также в пятерку самых востребованных позиций вошли краны, клапаны, вентили и тому подобное (67,2 миллиона) и телефонные аппараты (51,5 миллиона).
Кроме того в КНР из РФ в больших объемах приезжала радиоаппаратура (49,1 миллиона долларов), жидкостные насосы (40 миллионов), электрическая аппаратура (29,2 миллиона), механические устройства (15,7 миллиона) и центрифуги (13,6 миллиона).
По итогам прошлого года РФ в общем китайском импорте различного оборудования поднялась на 30-е с 33-го места. В пятерку вошли Южная Корея с 104,46 миллиарда долларов, Япония - 76,31 миллиарда, Вьетнам - 68,5 миллиарда, Малайзия - 38,64 миллиарда и США - 37,9 миллиарда.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙРФКНР
 
 
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