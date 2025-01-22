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Китай нарастил импорт инертных газов из России в три раза - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Китай нарастил импорт инертных газов из России в три раза
Китай нарастил импорт инертных газов из России в три раза - 22.01.2025, ПРАЙМ
Китай нарастил импорт инертных газов из России в три раза
Китай за прошлый год нарастил импорт инертных газов из России в три раза - до 115,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T05:16+0300
2025-01-22T05:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Китай за прошлый год нарастил импорт инертных газов из России в три раза - до 115,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Этот показатель стал максимальным с 2015 года, начиная с которого доступны данные таможни. Более ранней статистики не представлено. Инертные газы применяются в газовой и газово-дуговой сварке в металлургии, в строительстве, автопроме, машиностроении и так далее. Кроме того, они нужны для получения сверхчистых металлов. Больше всего Китай импортировал российский гелий - на 111,5 миллиона долларов. Кроме того, он покупал селен - на 2,3 миллиона долларов, а также бор и теллур – на 1,9 миллиона долларов. Россия по итогам года стала четвертой по импорту инертных газов в Китай. В пятерку лидеров также вошли Германия (574,6 миллиона долларов), Катар (271 миллион), Малайзия (146,7 миллиона) и США (91,9 миллиона).
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россия, мировая экономика, китай, москва, германия
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ
05:16 22.01.2025
 
Китай нарастил импорт инертных газов из России в три раза

Китай за год нарастил импорт инертных газов из России в три раза

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Китай за прошлый год нарастил импорт инертных газов из России в три раза - до 115,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Этот показатель стал максимальным с 2015 года, начиная с которого доступны данные таможни. Более ранней статистики не представлено.
Инертные газы применяются в газовой и газово-дуговой сварке в металлургии, в строительстве, автопроме, машиностроении и так далее. Кроме того, они нужны для получения сверхчистых металлов.
Больше всего Китай импортировал российский гелий - на 111,5 миллиона долларов. Кроме того, он покупал селен - на 2,3 миллиона долларов, а также бор и теллур – на 1,9 миллиона долларов.
Россия по итогам года стала четвертой по импорту инертных газов в Китай. В пятерку лидеров также вошли Германия (574,6 миллиона долларов), Катар (271 миллион), Малайзия (146,7 миллиона) и США (91,9 миллиона).
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙМОСКВАГЕРМАНИЯ
 
 
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