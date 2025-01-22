https://1prime.ru/20250122/krevetki-854383185.html
Минсельхоз может ограничить вылов северных и гребенчатых креветок
Минсельхоз может ограничить вылов северных и гребенчатых креветок - 22.01.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз может ограничить вылов северных и гребенчатых креветок
Минсельхоз РФ может утвердить ограничения рыболовства в отношении северной и гребенчатой креветки в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца года,... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:51+0300
2025-01-22T17:51+0300
2025-01-22T17:51+0300
россия
минсельхоз
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ может утвердить ограничения рыболовства в отношении северной и гребенчатой креветки в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца года, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "Указанным проектом приказа предусматривается закрытие по 31 декабря 2025 года рыболовства, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой и креветки северной в подзоне Приморье зоны Японское море на участке, ограниченном с юга широтой 46°00' с.ш., с севера - широтой 47°20' с.ш., с запада - материковой береговой линией, с востока - линией разграничения подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны, закрытие по 31 декабря 2025 года рыболовства", - говорится в документе. Уточняется, что в связи с значительным сокращением ресурсов креветок, мер для сохранения запаса только за счет ОДУ (общего допустимого улова) недостаточно, таким образом предложено установить ряд ограничений, направленных на сохранение запаса северной и гребенчатой креветок.
https://1prime.ru/20250122/minselkhoz-854374977.html
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россия, минсельхоз
Минсельхоз может ограничить вылов северных и гребенчатых креветок
Минсельхоз может утвердить ограничения вылова северных и гребенчатых креветок
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ может утвердить ограничения рыболовства в отношении северной и гребенчатой креветки в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне до конца года, соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Указанным проектом приказа предусматривается закрытие по 31 декабря 2025 года рыболовства, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, креветки гребенчатой и креветки северной в подзоне Приморье зоны Японское море на участке, ограниченном с юга широтой 46°00' с.ш., с севера - широтой 47°20' с.ш., с запада - материковой береговой линией, с востока - линией разграничения подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны, закрытие по 31 декабря 2025 года рыболовства", - говорится в документе.
Уточняется, что в связи с значительным сокращением ресурсов креветок, мер для сохранения запаса только за счет ОДУ (общего допустимого улова) недостаточно, таким образом предложено установить ряд ограничений, направленных на сохранение запаса северной и гребенчатой креветок.
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