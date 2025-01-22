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Дружба врозь. Главный союзник больше не выполнит требования США

Дружба врозь. Главный союзник больше не выполнит требования США - 22.01.2025, ПРАЙМ

Дружба врозь. Главный союзник больше не выполнит требования США

Вскоре после своей победы на выборах президент США Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза торговыми пошлинами, если они не начнут покупать американские... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T05:05+0300

2025-01-22T05:05+0300

2025-01-22T05:05+0300

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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ, Роман Серов. Вскоре после своей победы на выборах президент США Дональд Трамп пригрозил странам Евросоюза торговыми пошлинами, если они не начнут покупать американские энергоресурсы. А в начале января объявил, что будет добиваться повышения военных расходов стран - участниц НАТО до 5% их ВВП. Как реагирует Европа на ультиматумы Трампа и согласится ли она выполнить условия новой американской администрации?Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ конце ноября бывший глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете La Razón говорил, что возвращение Трампа в Белый дом должно заставить Евросоюз повзрослеть."С Трампом нужно поступать, как с Брекситом, действовать сообща и не дать нам разделиться. Подход Трампа "Америка прежде всего" вреден для мира и для Европы", - отмечал он.Der Spiegel во вторник пишет, что Европе и остальному миру больше не надо питать иллюзий относительно второго срока Трампа - после инаугурации он подтвердил ранее озвученные обещания.В связи с этим Европы нужно вспомнить о своей силе и бросить ему вызов, пишет немецкое издание. Трамп считает себя президентом, неумолимо отстаивающим интересы Соединенных Штатов и обратит слабости европейских партнеров в свою пользу для навязывания своей волю странам континента.Сложные временаВ списке приоритетов своего государственного курса, который был опубликован на официальном сайте Белого Дома сразу же после завершения инаугурации, Трамп указал проведение внешней политики под девизом "Америка прежде всего".Как полагает политический обозреватель Дмитрий Галкин, если подобный внешнеполитический курс США действительно станет реальностью, то это приведет к фактическому разрыву со всей американской геополитической стратегией, проводившейся после завершения Второй мировой войныПравда, президента могут удержать от последовательного воплощения в жизнь его любимого лозунга влиятельные представители Республиканской партии и финансово промышленных кругов."Если же этого не произойдет, то ЕС ждут очень сложные времена", - считает эксперт.Дело не только в том, что Трамп собирается заставить европейские страны, входящие в НАТО, тратить 5% от своего ВВП на нужды обороны. По мнению Галкина, трудно представить хоть одну западноевропейскую страну, где подобный бюджет может быть принят парламентом.Поэтому правительства, которые попытаются выполнить это требование Трампа, неизбежно столкнутся с политическим кризисом."Еще опаснее для политической и экономической стабильности стран Западной Европы станет проведение Вашингтоном внешнеполитического курса, полностью игнорирующего их интересы", - убежден политобозреватель.На протяжении всего послевоенного периода США выступали лидером международной коалиции, в которой важное место занимали западноевропейские страны, и учитывали в своих действиях на международной арене пожелания союзников. Если же те сталкивались с опасными проблемами, то могли рассчитывать на американскую военную помощь.Так, администрация Обамы оказала помощь Франции, которая вмешалась в гражданскую войну в Ливии и неожиданно оказалась не в состоянии справиться с ливийской армией.Международное влияние западноевропейских стран основывается не только на их собственных возможностях, но и на понимании, что в случае крайней необходимости они могут рассчитывать на поддержку со стороны США."Если же у стран Западной Европы не будет возможности опереться на американскую поддержку, то их влияние во многих важных для них регионах мира резко снизится", - рассуждает Галкин.Их начнут без всяких опасений вытеснять сильные региональные игроки, что, в конце концов, может сломать привычные цепочки поставки природных ресурсов, создать проблемы для крупных западноевропейских инвесторов и лишить западноевропейских экспортеров привычных рынков сбыта.По мнению Галкина, необходимость самим заботиться о безопасности Европы может заставить крупные западноевропейские страны приступить к созданию собственного военно-политического альянса.В результате неизбежно усилятся противоречия между внутри ЕС, поскольку европейские страны по-разному видят проблемы европейской безопасности и способны борьбы с ними."Но самое главное - Трамп может резко обострить отношения с Китаем, не считаясь с тем, какие последствия это будет иметь для европейской экономики", - говорит эксперт.Разумеется, ведущие страны ЕС хотели бы всего этого избежать и сохранить ту систему отношений внутри западного сообщества, которая существовала до сих пор.Как отмечает действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Павел Севостьянов, политические взгляды внутри ЕС влияют на возможность согласовать единые подходы к международной политике.Некоторые страны-члены ЕС более ориентированы на сотрудничество с США в соответствии с требованиями безопасности, другие же предпочитают действовать более независимо, что может создать напряженность в отношениях с Вашингтоном."То есть разногласия внутри ЕС могут препятствовать выполнению требований Трампа, особенно если речь идет о едином подходе к увеличению оборонных расходов или закупкам энергетики. На фоне этих тенденций европейские государства часто предпочитают действовать в соответствии со своими национальными интересами, что заставляет их предъявлять индивидуальные внешние требования", - объясняет Севостьянов.Удар по европейским кошелькамЧто касается выполнения требований по закупкам газа из США, долгосрочные цели Европы направлены на сокращение поставок ископаемого топлива, и это может затруднить выполнение требований Трампа.В то же время, как отмечает Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина, США уже в несколько раз увеличили поставки газа в Европу, замещая непоставленный российский газ. В декабре на США пришлось почти 50% всех поставок СПГ в страны ЕС. "Но одновременно примерно вдвое выросли и цены. А главное – выросла волатильность", - замечает экономист.Трубопроводные поставки по долгосрочным контрактам гарантировали объемы, делали ценообразование более предсказуемым. Это позволяло успешно развиваться ряду отраслей европейской промышленности.Дальнейший рост поставок газа и нефти в страны ЕС, которого требует Трамп, увязан с ожиданиями роста добычи и наращивания экспортных мощностей в США, что сопряжено с рисками экономического и технологического характера.И даже в случае успеха, по оценкам Копейкина, этот процесс займёт несколько лет, в течение которых, по планам новой американской администрации, оплачивать развитие энергетической инфраструктуры, по сути, через повышенные цены будут европейские потребители.В результате немецкая экономика уже сокращается второй год подряд. А, по оценкам МЭА, потребление газа в ЕС сократится к 2030 году примерно на четверть по сравнению с 202-м. Безусловно, с последствиями для уровня промышленного производства, признает Копейкин.Повестка меняется, затяните поясаУвеличение военных расходов может оказаться для Европы еще болезненнее. Даже рост до уровня 3% ВВП, который, по данным FT, обсуждается как компромиссный практически невозможен без заметного сокращения других бюджетных расходов.А учитывая существующий уровень дефицитов и госдолга, несколько стран блока и так нарушают действующие в ЕС фискальные ограничения. И, как в случае Франции, на фоне 6% дефицита бюджета, это уже приводит к политическим кризисам, указывает Копейкин.А скоро, в случае наращивания расходов на оборону, кроме экономии на других статьях расходов неизбежно придется повышать налоги."В общем, избрание Трампа, судя по всему, обойдется Европе недешево", - констатирует Борис Копейкин.Между тем начальнику аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олегу Абелеву представляется, что Европе придется выполнить главные условия Трампа покупать больше газа и вкладываться в оборону.Приоритеты Евросоюза очень изменчивы и зависят от того, какая администрация приходит к власти в Вашингтоне. Сейчас, судя по всему, приоритет будет отдан закупке газа и инвестициям в оборону. До этого в приоритете была "зеленая повестка", напомнил аналитик.С учетом масштаба проблем, которые сейчас возникли у многих крупных европейских компаний на фоне роста затрат на электроэнергию и сопутствующей социальной напряженности, поскольку компании не выдерживают роста расходов и вынуждены сокращать людей, будущее экономики Европы крайне туманно."И я не вижу, как может рассеяться этот туман, по крайней мере на горизонте ближайшего года", - подытожил Абелев.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, европа, сша, вашингтон, дональд трамп, жозеп боррель, нато, ес