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В СО ЕЭС оценили преимущества запрета на майнинг криптовалют - 22.01.2025, ПРАЙМ
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В СО ЕЭС оценили преимущества запрета на майнинг криптовалют
В СО ЕЭС оценили преимущества запрета на майнинг криптовалют - 22.01.2025, ПРАЙМ
В СО ЕЭС оценили преимущества запрета на майнинг криптовалют
Запрет на майнинг криптовалют высвободит около 300 МВт мощности из энергосистемы Иркутской области, заявил гендиректор объединенного диспетчерского управления... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T13:43+0300
2025-01-22T13:43+0300
энергетика
иркутская область
финансы
майнинг
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Запрет на майнинг криптовалют высвободит около 300 МВт мощности из энергосистемы Иркутской области, заявил гендиректор объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири (филиала "Системного оператора", СО ЕЭС) Алексей Хлебов. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. "Сейчас отключение нагрузки майнинга будет порядка 300 МВт. Тоже на понимание вопроса, много или мало, зимнее потребление столицы Хакасии Абакана - 230 МВт", - сказал он на пресс-конференции. Однако активным остается потребление "серого" майнинга, с которым также необходимо бороться, добавил он. И сравнил показатели потребления "серого" майнинга в Иркутской области с показателями четырех Бердсков (стотысячного города в Новосибирской области).
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иркутская область, финансы, майнинг
Энергетика, Иркутская область, Финансы, майнинг
13:43 22.01.2025
 
В СО ЕЭС оценили преимущества запрета на майнинг криптовалют

СО ЕЭС: запрет майнинга в Иркутской области разгрузит энергосистему на 300 МВт

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Запрет на майнинг криптовалют высвободит около 300 МВт мощности из энергосистемы Иркутской области, заявил гендиректор объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири (филиала "Системного оператора", СО ЕЭС) Алексей Хлебов.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
"Сейчас отключение нагрузки майнинга будет порядка 300 МВт. Тоже на понимание вопроса, много или мало, зимнее потребление столицы Хакасии Абакана - 230 МВт", - сказал он на пресс-конференции.
Однако активным остается потребление "серого" майнинга, с которым также необходимо бороться, добавил он. И сравнил показатели потребления "серого" майнинга в Иркутской области с показателями четырех Бердсков (стотысячного города в Новосибирской области).
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ЭнергетикаИркутская областьФинансымайнинг
 
 
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