https://1prime.ru/20250122/mayning-854373666.html

В СО ЕЭС оценили преимущества запрета на майнинг криптовалют

В СО ЕЭС оценили преимущества запрета на майнинг криптовалют - 22.01.2025, ПРАЙМ

В СО ЕЭС оценили преимущества запрета на майнинг криптовалют

Запрет на майнинг криптовалют высвободит около 300 МВт мощности из энергосистемы Иркутской области, заявил гендиректор объединенного диспетчерского управления... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T13:43+0300

2025-01-22T13:43+0300

2025-01-22T13:43+0300

энергетика

иркутская область

финансы

майнинг

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Запрет на майнинг криптовалют высвободит около 300 МВт мощности из энергосистемы Иркутской области, заявил гендиректор объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири (филиала "Системного оператора", СО ЕЭС) Алексей Хлебов. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. "Сейчас отключение нагрузки майнинга будет порядка 300 МВт. Тоже на понимание вопроса, много или мало, зимнее потребление столицы Хакасии Абакана - 230 МВт", - сказал он на пресс-конференции. Однако активным остается потребление "серого" майнинга, с которым также необходимо бороться, добавил он. И сравнил показатели потребления "серого" майнинга в Иркутской области с показателями четырех Бердсков (стотысячного города в Новосибирской области).

https://1prime.ru/20250101/mayning-853988899.html

иркутская область

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иркутская область, финансы, майнинг