https://1prime.ru/20250122/mayning-854373666.html
В СО ЕЭС оценили преимущества запрета на майнинг криптовалют
В СО ЕЭС оценили преимущества запрета на майнинг криптовалют - 22.01.2025, ПРАЙМ
В СО ЕЭС оценили преимущества запрета на майнинг криптовалют
Запрет на майнинг криптовалют высвободит около 300 МВт мощности из энергосистемы Иркутской области, заявил гендиректор объединенного диспетчерского управления... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T13:43+0300
2025-01-22T13:43+0300
2025-01-22T13:43+0300
энергетика
иркутская область
финансы
майнинг
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/31/832713154_0:224:2845:1824_1920x0_80_0_0_a4881b62eac36c17cf76b24e6bd8508c.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Запрет на майнинг криптовалют высвободит около 300 МВт мощности из энергосистемы Иркутской области, заявил гендиректор объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири (филиала "Системного оператора", СО ЕЭС) Алексей Хлебов. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. "Сейчас отключение нагрузки майнинга будет порядка 300 МВт. Тоже на понимание вопроса, много или мало, зимнее потребление столицы Хакасии Абакана - 230 МВт", - сказал он на пресс-конференции. Однако активным остается потребление "серого" майнинга, с которым также необходимо бороться, добавил он. И сравнил показатели потребления "серого" майнинга в Иркутской области с показателями четырех Бердсков (стотысячного города в Новосибирской области).
https://1prime.ru/20250101/mayning-853988899.html
иркутская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83271/31/832713154_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_93f043989a58a8c163db5b1eb9450b05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, финансы, майнинг
Энергетика, Иркутская область, Финансы, майнинг
В СО ЕЭС оценили преимущества запрета на майнинг криптовалют
СО ЕЭС: запрет майнинга в Иркутской области разгрузит энергосистему на 300 МВт
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Запрет на майнинг криптовалют высвободит около 300 МВт мощности из энергосистемы Иркутской области, заявил гендиректор объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири (филиала "Системного оператора", СО ЕЭС) Алексей Хлебов.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
"Сейчас отключение нагрузки майнинга будет порядка 300 МВт. Тоже на понимание вопроса, много или мало, зимнее потребление столицы Хакасии Абакана - 230 МВт", - сказал он на пресс-конференции.
Однако активным остается потребление "серого" майнинга, с которым также необходимо бороться, добавил он. И сравнил показатели потребления "серого" майнинга в Иркутской области с показателями четырех Бердсков (стотысячного города в Новосибирской области).
В десяти регионах России полностью запретили майнинг криптовалют