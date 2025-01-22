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Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину объема мазута

Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину объема мазута - 22.01.2025, ПРАЙМ

Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину объема мазута

Половину мазута, находящего на танкере "Волгонефть-239" у мыса Панагия, откачали. Об этом говорится в сообщении Минтранса России. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T16:56+0300

2025-01-22T16:56+0300

2025-01-22T16:56+0300

россия

мазут

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МОСКВА, 22 - ПРАЙМ. Половину мазута, находящего на танкере "Волгонефть-239" у мыса Панагия, откачали. Об этом говорится в сообщении Минтранса России."По состоянию на 14.00 (совпадает с мск) специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера 727 тонн мазута, что составляет чуть более 50% всего груза, находящегося на борту", — сказано в заявлении ведомства.Во время шторма 15 декабря 2024 года, два танкера - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" - потерпели крушение в районе Керченского пролива. Сообщалось, что около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов упали в море. Танкер "Волгонефть-239" сел на мель в районе порта Тамань, и из трещины в его корме произошел новый выброс мазута 10 января.

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россия, мазут