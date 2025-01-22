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Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину объема мазута - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину объема мазута
Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину объема мазута - 22.01.2025, ПРАЙМ
Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину объема мазута
Половину мазута, находящего на танкере "Волгонефть-239" у мыса Панагия, откачали. Об этом говорится в сообщении Минтранса России. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T16:56+0300
2025-01-22T16:56+0300
россия
мазут
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МОСКВА, 22 - ПРАЙМ. Половину мазута, находящего на танкере "Волгонефть-239" у мыса Панагия, откачали. Об этом говорится в сообщении Минтранса России."По состоянию на 14.00 (совпадает с мск) специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера 727 тонн мазута, что составляет чуть более 50% всего груза, находящегося на борту", — сказано в заявлении ведомства.Во время шторма 15 декабря 2024 года, два танкера - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" - потерпели крушение в районе Керченского пролива. Сообщалось, что около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов упали в море. Танкер "Волгонефть-239" сел на мель в районе порта Тамань, и из трещины в его корме произошел новый выброс мазута 10 января.
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россия, мазут
РОССИЯ, МАЗУТ
16:56 22.01.2025
 
Из танкера "Волгонефть-239" откачали половину объема мазута

Минтранс: половину мазута, находящего на танкере "Волгонефть-239", откачали

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия
Танкер Волгонефть-239, стоящий на мели у мыса Панагия - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 - ПРАЙМ. Половину мазута, находящего на танкере "Волгонефть-239" у мыса Панагия, откачали. Об этом говорится в сообщении Минтранса России.
"По состоянию на 14.00 (совпадает с мск) специалисты Морспасслужбы откачали из кормовой части танкера 727 тонн мазута, что составляет чуть более 50% всего груза, находящегося на борту", — сказано в заявлении ведомства.
Во время шторма 15 декабря 2024 года, два танкера - "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" - потерпели крушение в районе Керченского пролива. Сообщалось, что около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов упали в море. Танкер "Волгонефть-239" сел на мель в районе порта Тамань, и из трещины в его корме произошел новый выброс мазута 10 января.
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РОССИЯМАЗУТ
 
 
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