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СМИ: ByteDance потратит $12 миллиардов на развитие инфраструктуры TikTok

СМИ: ByteDance потратит $12 миллиардов на развитие инфраструктуры TikTok - 22.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: ByteDance потратит $12 миллиардов на развитие инфраструктуры TikTok

Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, планирует потратить более 12 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры, связанной с искусственным... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T06:28+0300

2025-01-22T06:28+0300

2025-01-22T06:28+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, планирует потратить более 12 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры, связанной с искусственным интеллектом (ИИ), в том числе на приобретение ИИ-чипов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "Владелец TikTok ByteDance планирует потратить более 12 миллиардов долларов на инфраструктуру искусственного интеллекта в этом году... Базирующаяся в Пекине компания выделила 40 миллиардов юаней, или 5,5 миллиарда долларов, на приобретение чипов в Китае в 2025 году", - пишет издание со ссылкой на двух человек, знакомых с данными планами. Кроме того, утверждается, что еще около 6,8 миллиарда долларов планируется направить на зарубежные инвестиции в проекты, связанные с совершенствованием моделей ИИ самой ByteDance. При этом сама компания в комментарии изданию отрицает инсайдерскую информацию, полученную газетой. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания - владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории США у TikTok около 170 миллионов пользователей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, сша, москва, пекин, tiktok, bytedance, financial times