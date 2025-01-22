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Минсельхоз предложил российским молочным компаниям объединиться - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Минсельхоз предложил российским молочным компаниям объединиться
Минсельхоз предложил российским молочным компаниям объединиться - 22.01.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз предложил российским молочным компаниям объединиться
Глава Минсельхоза Оксана Лут предложила крупнейшим российским переработчикам молока объединиться для решения проблемы с нехваткой закваски в стране из-за ухода... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T14:24+0300
2025-01-22T14:24+0300
экономика
россия
минсельхоз рф
молоко
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава Минсельхоза Оксана Лут предложила крупнейшим российским переработчикам молока объединиться для решения проблемы с нехваткой закваски в стране из-за ухода с рынка датской Hansen, об этом министр заявила в ходе XVI съезда Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"). Крупнейший производитель заквасок для сыров и йогуртов - датская Hansen - в мае прошлого года объявила, что в течение года уйдет из России. Компания занимала 45% российского рынка заквасок. В рамках съезда директор по корпоративным отношениям и техническому регулированию компании Health &amp; Nutrition (ранее - "Danone Россия") Татьяна Ткаченко отметила, что уход одного из ведущих западных игроков на рынке заквасок в РФ стал очень чувствительным для рынка, которому теперь нужно в кратчайшие сроки "вывести в высшую лигу" индустрию производства заквасок, и спросила главу Минсельхоза, как она видит развитие этого направления. Глава Минсельхоза отметила, что в России уже реализуются несколько проектов в сфере производства заквасок - в Ярославской области и Подмосковье и отрасль может более эффективно развиваться при отсутствии импортных поставок, если этим занимается сам производитель молочной продукции. "У нас есть топ-5 или топ-6 крупных переработчиков, которые, в принципе, могли бы заняться этими заквасками, ... сделать какую-то кооперацию, потому что лучше переработчика никто темой заквасок не займется. Мы сделали все уже для того, чтобы поддержать это направление", - сказала Лут. Глава Минсельхоза отметила, что в производстве заквасок нужна также исследовательская составляющая, "потому что штаммы - это очень тяжело". "Но тем не менее, если пять компаний объединятся и попробуют сделать производство совместно или как-то по производству заквасок разных, которые нужны всем, у нас есть "льготка" (льготное кредитование - ред.), и мы в рамках национального проекта ввели "капексы" (capex - ред.), "капексы" мы заплатим", - добавила Лут. "Поэтому давайте сделаем одно большое или два больших предприятия, которые закроют весь рынок, потому что это небольшой объем потребления, это все-таки нишевая история. Мы сделали все, надо еще - субсидируем исследования, если понадобятся исследования... Очень надеюсь, что мы получим какие-то предложения по реализации проекта по производству заквасок", - заключила министр.
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россия, минсельхоз рф, молоко
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз РФ, молоко
14:24 22.01.2025
 
Минсельхоз предложил российским молочным компаниям объединиться

Минсельхоз предложил молочным фирмам объединиться и решить проблему с закваской

% Молоко
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава Минсельхоза Оксана Лут предложила крупнейшим российским переработчикам молока объединиться для решения проблемы с нехваткой закваски в стране из-за ухода с рынка датской Hansen, об этом министр заявила в ходе XVI съезда Национального союза производителей молока ("Союзмолоко").
Крупнейший производитель заквасок для сыров и йогуртов - датская Hansen - в мае прошлого года объявила, что в течение года уйдет из России. Компания занимала 45% российского рынка заквасок.
В рамках съезда директор по корпоративным отношениям и техническому регулированию компании Health & Nutrition (ранее - "Danone Россия") Татьяна Ткаченко отметила, что уход одного из ведущих западных игроков на рынке заквасок в РФ стал очень чувствительным для рынка, которому теперь нужно в кратчайшие сроки "вывести в высшую лигу" индустрию производства заквасок, и спросила главу Минсельхоза, как она видит развитие этого направления.
Глава Минсельхоза отметила, что в России уже реализуются несколько проектов в сфере производства заквасок - в Ярославской области и Подмосковье и отрасль может более эффективно развиваться при отсутствии импортных поставок, если этим занимается сам производитель молочной продукции.
"У нас есть топ-5 или топ-6 крупных переработчиков, которые, в принципе, могли бы заняться этими заквасками, ... сделать какую-то кооперацию, потому что лучше переработчика никто темой заквасок не займется. Мы сделали все уже для того, чтобы поддержать это направление", - сказала Лут.
Глава Минсельхоза отметила, что в производстве заквасок нужна также исследовательская составляющая, "потому что штаммы - это очень тяжело". "Но тем не менее, если пять компаний объединятся и попробуют сделать производство совместно или как-то по производству заквасок разных, которые нужны всем, у нас есть "льготка" (льготное кредитование - ред.), и мы в рамках национального проекта ввели "капексы" (capex - ред.), "капексы" мы заплатим", - добавила Лут.
"Поэтому давайте сделаем одно большое или два больших предприятия, которые закроют весь рынок, потому что это небольшой объем потребления, это все-таки нишевая история. Мы сделали все, надо еще - субсидируем исследования, если понадобятся исследования... Очень надеюсь, что мы получим какие-то предложения по реализации проекта по производству заквасок", - заключила министр.
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ЭкономикаРОССИЯМинсельхоз РФмолоко
 
 
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