Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития разработает национальную модель условий ведения бизнеса - 22.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250122/model-854367642.html
Минэкономразвития разработает национальную модель условий ведения бизнеса
Минэкономразвития разработает национальную модель условий ведения бизнеса - 22.01.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития разработает национальную модель условий ведения бизнеса
Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает национальную модель условий ведения бизнеса, сообщил в интервью РИА | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T09:38+0300
2025-01-22T09:38+0300
экономика
россия
мэр
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_0:254:2741:1796_1920x0_80_0_0_e89518b8eee2ba523dc628ee0e085872.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает национальную модель условий ведения бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Мурат Керефов. "Совместно с АСИ создаем национальную модель условий ведения бизнеса. Это набор показателей (например, срок регистрации бизнеса, порядок выдачи разрешений, скорость рассмотрения обращений от инвесторов), которые установим как для регионов, так и для Российской Федерации. Модель будет основана на лучших российских и зарубежных практиках по привлечению инвестиций", - сказал Керефов. По его словам, выявлением процедурных и процессуальных сложностей ведения бизнеса на различных этапах жизненного цикла предприятий займутся 11 рабочих групп. Их деятельность охватит все сферы ведения бизнеса - от регистрации и налогообложения до вопросов международной торговли. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20250116/turizm-854240641.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_b1b93f95751c6cda136df1a371ecf68f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мэр
Экономика, РОССИЯ, МЭР
09:38 22.01.2025
 
Минэкономразвития разработает национальную модель условий ведения бизнеса

Керефов: МЭР разрабатывает национальную модель условий ведения бизнеса

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает национальную модель условий ведения бизнеса, сообщил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Мурат Керефов.
"Совместно с АСИ создаем национальную модель условий ведения бизнеса. Это набор показателей (например, срок регистрации бизнеса, порядок выдачи разрешений, скорость рассмотрения обращений от инвесторов), которые установим как для регионов, так и для Российской Федерации. Модель будет основана на лучших российских и зарубежных практиках по привлечению инвестиций", - сказал Керефов.
По его словам, выявлением процедурных и процессуальных сложностей ведения бизнеса на различных этапах жизненного цикла предприятий займутся 11 рабочих групп. Их деятельность охватит все сферы ведения бизнеса - от регистрации и налогообложения до вопросов международной торговли.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
В МЭР оценили рост числа иностранных туристов в России
16 января, 10:54
 
ЭкономикаРОССИЯМЭР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала