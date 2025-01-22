https://1prime.ru/20250122/moloko-854369379.html

Патрушев оценил рост производства сырого молока в России

Патрушев оценил рост производства сырого молока в России - 22.01.2025, ПРАЙМ

Патрушев оценил рост производства сырого молока в России

Производство сырого молока в России в 2024 году выросло на 200 тысяч тонн по сравнению с предыдущим годом - до 34 миллионов тонн, увеличились и объемы выпуска... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T10:53+0300

2025-01-22T10:53+0300

2025-01-22T10:53+0300

россия

молоко

дмитрий патрушев

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Москва, 22 янв - ПРАЙМ. Производство сырого молока в России в 2024 году выросло на 200 тысяч тонн по сравнению с предыдущим годом - до 34 миллионов тонн, увеличились и объемы выпуска молочной продукции, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на XVI съезде Союза производителей молока. "В 2024 году у нас производство сырого молока составило 34 миллиона тонн, год к году это плюс 200 тысяч тонн, в соответствии с ранее заявленным прогнозом. То есть, по сути дела, мы каких объемов планировали достигнуть, мы их и достигли. Традиционно наибольшая доля, примерно 70% от всего объема производства приходится на организованный сектор. Закономерно с увеличением объемов производства молока у нас растет и переработка", - сказал он. Так, по его словам, в прошлом году выросло производство питьевого молока, кисломолочных продуктов, сыров, йогуртов, сливок, мороженого, соответственно увеличился и экспорт молочной продукции. "И я думаю, что мы в этом году тоже увидим ни в коем случае не стагнацию, увидим рост объемов производства и рост экспорта. В 2024 году для нашей продукции уже открыто более 90 стран по поставкам на экспорт, добавились в 2024 году такие страны, как Кувейт, Бангладеш и Сирия", - добавил вице-премьер. При этом он подчеркнул, что важнейшим драйвером для роста производства молочной продукции в стране остается не экспорт, а внутренний спрос, который "очень высокий и ежегодно растет". "Среднедушевое потребление в прошлом году у нас увеличилось более чем на 2%. По оценкам в 2025 году мы видим, что эта тенденция должна сохраниться", - отметил Патрушев.

https://1prime.ru/20241127/moloko-853126979.html

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россия, молоко, дмитрий патрушев