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Зеленский вновь призвал Запад оккупировать территорию Украины - 22.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250122/okkupatsiya-854387945.html
Зеленский вновь призвал Запад оккупировать территорию Украины
Зеленский вновь призвал Запад оккупировать территорию Украины - 22.01.2025, ПРАЙМ
Зеленский вновь призвал Запад оккупировать территорию Украины
Владимир Зеленский снова призвал Запад к оккупации территории Украины войсками стран Запада. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T21:54+0300
2025-01-22T21:54+0300
политика
запад
украина
владимир зеленский
оккупация
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский снова призвал Запад к оккупации территории Украины войсками стран Запада. "Будет здорово, если у нас будут войска (для поддержания мира после конфликта — ред.)", — заявил он в интервью агентству Bloomberg. Вместе с тем глава киевского режима отметил, что эти военные не будут находиться в Киеве, как того хотят некоторые западные партнеры. Зеленский подчеркнул, что отправка сил для поддержания мира "не может состояться без США", так как "никто не будет рисковать без США". Ранее агентство Reuters сообщило, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения украинского конфликта. Советники Трампа также в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что такой вариант заморозки неприемлем для Москвы. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, который будет обеспечен надежными гарантиями безопасности для РФ и ее граждан.
https://1prime.ru/20250122/zelenskiy-854380839.html
запад
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запад, украина, владимир зеленский, оккупация
Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, Владимир Зеленский, оккупация
21:54 22.01.2025
 
Зеленский вновь призвал Запад оккупировать территорию Украины

Bloomberg: Зеленский вновь призвал к оккупации Украины войсками стран Запада

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Владимир Зеленский снова призвал Запад к оккупации территории Украины войсками стран Запада.
"Будет здорово, если у нас будут войска (для поддержания мира после конфликта — ред.)", — заявил он в интервью агентству Bloomberg.
Вместе с тем глава киевского режима отметил, что эти военные не будут находиться в Киеве, как того хотят некоторые западные партнеры.
Зеленский подчеркнул, что отправка сил для поддержания мира "не может состояться без США", так как "никто не будет рисковать без США".
Ранее агентство Reuters сообщило, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения украинского конфликта. Советники Трампа также в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что такой вариант заморозки неприемлем для Москвы. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, который будет обеспечен надежными гарантиями безопасности для РФ и ее граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
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ПолитикаЗАПАДУКРАИНАВладимир Зеленскийоккупация
 
 
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