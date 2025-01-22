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Опрос показал, сколько россиян начали 2025 год с поиска работы - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россиян начали 2025 год с поиска работы
Опрос показал, сколько россиян начали 2025 год с поиска работы - 22.01.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян начали 2025 год с поиска работы
Более четверти россиян начали 2025 год с поиска работы; при этом почти 40% считают, что сейчас благоприятное время для этого, есть выбор хороших вакансий,... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T06:07+0300
2025-01-22T06:07+0300
экономика
общество
россия
москва
рф
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Более четверти россиян начали 2025 год с поиска работы; при этом почти 40% считают, что сейчас благоприятное время для этого, есть выбор хороших вакансий, подсчитали для РИА Новости аналитики "Зарплаты.ру". Они провели исследование во всех федеральных округах РФ с 10 по 20 января, опросив методом онлайн-анкетирования 2200 россиян в возрасте 25-55 лет. "27% участников опроса на текущий момент заняты поиском новой работы. 42% ответивших отметили, что имеют востребованную специальность, и сезонность при поисках работы на них не влияет. 37% респондентов считают, что сейчас наиболее благоприятное время для смены работы, уже есть достаточный выбор хороших предложений от работодателей, 11% настроены менее оптимистично, поскольку считают, что стоящие предложения появятся осенью... 10% уверены, что хорошие шансы на трудоустройство в первом квартале только для работников определенных дефицитных профессий", - сказано в исследовании. Чаще всего к поиску новой работы россиян подталкивают низкая зарплата, желание карьерного роста и сложные отношения с руководством. Также среди причин есть запрос на переквалификацию, проблемы с выплатами зарплаты, сокращение или закрытие организации, а также плохие отношения с рабочим коллективом. Респонденты считают, что проще всего новое место работы могут найти себе представители рабочих специальностей, сферы услуг, продаж, промышленности, а также IT-специалисты. "Как отмечают участники опроса, труднее всего в ближайшее время будет найти работу в таких сферах, как энергетика и добыча сырья (17%), юриспруденция (13%), финансы (10%) и искусство, развлечения (10%)", - добавили аналитики.
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192
40
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общество , россия, москва, рф
Экономика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, РФ
06:07 22.01.2025
 
Опрос показал, сколько россиян начали 2025 год с поиска работы

"Зарплаты.ру": более четверти россиян начали 2025 год с поиска работы

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Более четверти россиян начали 2025 год с поиска работы; при этом почти 40% считают, что сейчас благоприятное время для этого, есть выбор хороших вакансий, подсчитали для РИА Новости аналитики "Зарплаты.ру".
Они провели исследование во всех федеральных округах РФ с 10 по 20 января, опросив методом онлайн-анкетирования 2200 россиян в возрасте 25-55 лет.
"27% участников опроса на текущий момент заняты поиском новой работы. 42% ответивших отметили, что имеют востребованную специальность, и сезонность при поисках работы на них не влияет. 37% респондентов считают, что сейчас наиболее благоприятное время для смены работы, уже есть достаточный выбор хороших предложений от работодателей, 11% настроены менее оптимистично, поскольку считают, что стоящие предложения появятся осенью... 10% уверены, что хорошие шансы на трудоустройство в первом квартале только для работников определенных дефицитных профессий", - сказано в исследовании.
Чаще всего к поиску новой работы россиян подталкивают низкая зарплата, желание карьерного роста и сложные отношения с руководством. Также среди причин есть запрос на переквалификацию, проблемы с выплатами зарплаты, сокращение или закрытие организации, а также плохие отношения с рабочим коллективом.
Респонденты считают, что проще всего новое место работы могут найти себе представители рабочих специальностей, сферы услуг, продаж, промышленности, а также IT-специалисты.
"Как отмечают участники опроса, труднее всего в ближайшее время будет найти работу в таких сферах, как энергетика и добыча сырья (17%), юриспруденция (13%), финансы (10%) и искусство, развлечения (10%)", - добавили аналитики.
 
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