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Названа сумма, необходимая Украине для увеличения производства оружия
Названа сумма, необходимая Украине для увеличения производства оружия - 22.01.2025, ПРАЙМ
Названа сумма, необходимая Украине для увеличения производства оружия
Киеву требуется привлечь от 15 до 20 миллиардов долларов для наращивания производства оружия, заявил в интервью агентству Bloomberg министр по вопросам... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T18:24+0300
2025-01-22T18:24+0300
2025-01-22T18:40+0300
украина
промышленность
поддержка украины
производство оружия
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Киеву требуется привлечь от 15 до 20 миллиардов долларов для наращивания производства оружия, заявил в интервью агентству Bloomberg министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин. По его словам, в большинстве аспектов у Киева "больше возможностей, чем финансирования"."Нам нужно найти от 15 до 20 миллиардов долларов по всему миру, чтобы увеличить производство", — сказал он. Отмечается, что Сметанин указал на намерение Киева нарастить производство оружия, включая ракеты дальнего радиуса действия и беспилотники. Он добавил, что украинская экономика в значительной степени зависящая от иностранной помощи, может финансировать только половину своих потребностей в военном производстве. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, промышленность, поддержка украины, производство оружия
УКРАИНА, Промышленность, поддержка Украины, производство оружия
Названа сумма, необходимая Украине для увеличения производства оружия
Сметанин: Киеву надо привлечь $15-20 млрд для увеличения производства оружия
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Киеву требуется привлечь от 15 до 20 миллиардов долларов для наращивания производства оружия, заявил в интервью агентству Bloomberg министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.
По его словам, в большинстве аспектов у Киева "больше возможностей, чем финансирования".
"Нам нужно найти от 15 до 20 миллиардов долларов по всему миру, чтобы увеличить производство", — сказал он.
Отмечается, что Сметанин указал на намерение Киева нарастить производство оружия, включая ракеты дальнего радиуса действия и беспилотники.
Он добавил, что украинская экономика в значительной степени зависящая от иностранной помощи, может финансировать только половину своих потребностей в военном производстве.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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