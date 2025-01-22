https://1prime.ru/20250122/pensii-854381309.html

Путин рассказал об индексации страховых пенсий

Путин рассказал об индексации страховых пенсий - 22.01.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал об индексации страховых пенсий

Страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции. Об этом в ходе первого в текущем году совещания по экономическим... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T17:29+0300

2025-01-22T17:29+0300

2025-01-22T17:47+0300

экономика

россия

пенсии

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции. Об этом в ходе первого в текущем году совещания по экономическим вопросам сообщил глава государства Владимир Путин.По словам президента, решение об индексации будет реализовано "задним числом"."Пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале", - отметил российский лидер.Президент также добавил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы с 1 января 2025 года с учетом роста цен. Он также отметил, что с 1 октября прошлого года произошло увеличение военных пенсий на 5,1%.Глава государства также поручил правительству принять решение по индексации пенсий в кратчайшие сроки.

https://1prime.ru/20250116/pensii-854241306.html

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россия, пенсии