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Путин рассказал об индексации страховых пенсий
Путин рассказал об индексации страховых пенсий - 22.01.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал об индексации страховых пенсий
Страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции. Об этом в ходе первого в текущем году совещания по экономическим... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:29+0300
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экономика
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пенсии
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции. Об этом в ходе первого в текущем году совещания по экономическим вопросам сообщил глава государства Владимир Путин.По словам президента, решение об индексации будет реализовано "задним числом"."Пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале", - отметил российский лидер.Президент также добавил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы с 1 января 2025 года с учетом роста цен. Он также отметил, что с 1 октября прошлого года произошло увеличение военных пенсий на 5,1%.Глава государства также поручил правительству принять решение по индексации пенсий в кратчайшие сроки.
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россия, пенсии
Экономика, РОССИЯ, Пенсии
Путин рассказал об индексации страховых пенсий
Путин: страховые пенсии проиндексируют на 9,5% с 1 января 2025 года
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции. Об этом в ходе первого в текущем году совещания по экономическим вопросам сообщил глава государства Владимир Путин.
По словам президента, решение об индексации будет реализовано "задним числом".
"Пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале", - отметил российский лидер.
Президент также добавил, что военные пенсии будут дополнительно проиндексированы с 1 января 2025 года с учетом роста цен. Он также отметил, что с 1 октября прошлого года произошло увеличение военных пенсий на 5,1%.
Глава государства также поручил правительству принять решение по индексации пенсий в кратчайшие сроки.
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