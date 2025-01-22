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Страховые пенсии в России доиндексируют с 1 февраля, сообщили в Госдуме
Страховые пенсии в России доиндексируют с 1 февраля, сообщили в Госдуме - 22.01.2025, ПРАЙМ
Страховые пенсии в России доиндексируют с 1 февраля, сообщили в Госдуме
Правительство РФ вправе доиндексировать страховые пенсии и с 1 февраля эта надбавка произойдет, сообщил агентству РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T18:48+0300
2025-01-22T18:48+0300
2025-01-22T18:48+0300
россия
госдума
индексация пенсий
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ вправе доиндексировать страховые пенсии и с 1 февраля эта надбавка произойдет, сообщил агентству РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции. По словам Нилова, "пенсии 1 февраля будут доиндексированы, в том числе доплата произойдет и за январскую пенсию". Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года проиндексировали на 7,3%. Инфляция в РФ в прошлом году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате.
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россия, госдума, индексация пенсий
РОССИЯ, Госдума, индексация пенсий
Страховые пенсии в России доиндексируют с 1 февраля, сообщили в Госдуме
Депутат Нилов: с 1 февраля в России доиндексируют страховые пенсии
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ вправе доиндексировать страховые пенсии и с 1 февраля эта надбавка произойдет, сообщил агентству РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции.
По словам Нилова, "пенсии 1 февраля будут доиндексированы, в том числе доплата произойдет и за январскую пенсию".
Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года проиндексировали на 7,3%. Инфляция в РФ в прошлом году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате.
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