https://1prime.ru/20250122/pensii-854385258.html

Страховые пенсии в России доиндексируют с 1 февраля, сообщили в Госдуме

Страховые пенсии в России доиндексируют с 1 февраля, сообщили в Госдуме - 22.01.2025, ПРАЙМ

Страховые пенсии в России доиндексируют с 1 февраля, сообщили в Госдуме

Правительство РФ вправе доиндексировать страховые пенсии и с 1 февраля эта надбавка произойдет, сообщил агентству РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T18:48+0300

2025-01-22T18:48+0300

2025-01-22T18:48+0300

россия

госдума

индексация пенсий

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ вправе доиндексировать страховые пенсии и с 1 февраля эта надбавка произойдет, сообщил агентству РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января на 9,5%, исходя из фактической инфляции. По словам Нилова, "пенсии 1 февраля будут доиндексированы, в том числе доплата произойдет и за январскую пенсию". Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года проиндексировали на 7,3%. Инфляция в РФ в прошлом году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате.

https://1prime.ru/20250122/indeksatsiya-854384641.html

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россия, госдума, индексация пенсий