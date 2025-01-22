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Иностранные делегаты начали подтверждать участие в ПМЭФ-2025 - 22.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Иностранные делегаты начали подтверждать участие в ПМЭФ-2025
Иностранные делегаты начали подтверждать участие в ПМЭФ-2025 - 22.01.2025, ПРАЙМ
Иностранные делегаты начали подтверждать участие в ПМЭФ-2025
Иностранные делегаты уже начали подтверждать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне, пригласительная кампания | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T15:17+0300
2025-01-22T15:17+0300
экономика
россия
росконгресс
бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - ПРАЙМ. Иностранные делегаты уже начали подтверждать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне, пригласительная кампания идет "максимально широко", сообщил заместитель директора фонда "Росконгресс", директор ПМЭФ Алексей Вальков. "Можно уже сказать, что иностранные участники подтверждают своё участие в форуме. Мы ведем пригласительную кампанию активно. Более того... по итогам прошедшего форума мы провели ряд выездных мероприятий в Индии, в Турции с целью информирования международного сообщества о тех возможностях, которые форум дает... Пригласительная кампания идет максимально широко", - сказал он журналистам. Как уточнил Вальков, в настоящее время "Росконгресс" ведёт сбор предложений по архитектуре деловой программы Петербургского экономического форума. "С учетом активно меняющегося экономического и политического ландшафта, я думаю, что архитектура выйдет, скорее, ближе к апрелю, потому что... она должна быть максимально приближена к той повестке, которая на форуме будет обсуждаться", - добавил он. Фонд "Росконгресс" в ноябре 2024 года информировал о том, что начата работа по подготовке Петербургского международного экономического форума 2025 года, в том числе по проведению выездных сессий в Индии, ОАЭ, Малайзии, Таиланде и Африке. Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года. Оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".
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россия, росконгресс, бизнес, пмэф
Экономика, РОССИЯ, Росконгресс, Бизнес, ПМЭФ
15:17 22.01.2025
 
Иностранные делегаты начали подтверждать участие в ПМЭФ-2025

Вальков: зарубежные делегаты уже начали подтверждать участие в ПМЭФ-2025

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - ПРАЙМ. Иностранные делегаты уже начали подтверждать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне, пригласительная кампания идет "максимально широко", сообщил заместитель директора фонда "Росконгресс", директор ПМЭФ Алексей Вальков.
"Можно уже сказать, что иностранные участники подтверждают своё участие в форуме. Мы ведем пригласительную кампанию активно. Более того... по итогам прошедшего форума мы провели ряд выездных мероприятий в Индии, в Турции с целью информирования международного сообщества о тех возможностях, которые форум дает... Пригласительная кампания идет максимально широко", - сказал он журналистам.
Как уточнил Вальков, в настоящее время "Росконгресс" ведёт сбор предложений по архитектуре деловой программы Петербургского экономического форума.
"С учетом активно меняющегося экономического и политического ландшафта, я думаю, что архитектура выйдет, скорее, ближе к апрелю, потому что... она должна быть максимально приближена к той повестке, которая на форуме будет обсуждаться", - добавил он.
Фонд "Росконгресс" в ноябре 2024 года информировал о том, что начата работа по подготовке Петербургского международного экономического форума 2025 года, в том числе по проведению выездных сессий в Индии, ОАЭ, Малайзии, Таиланде и Африке.
Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня 2025 года. Оператором мероприятия выступает фонд "Росконгресс".
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