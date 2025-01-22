https://1prime.ru/20250122/pobeda-854374856.html

"Победа" отменила онлайн-регистрацию для пассажиров с детьми

"Победа" отменила онлайн-регистрацию для пассажиров с детьми - 22.01.2025, ПРАЙМ

"Победа" отменила онлайн-регистрацию для пассажиров с детьми

Авиакомпания-лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми с 2 до 12 лет, поскольку на сайте выбор места... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T14:22+0300

2025-01-22T14:22+0300

2025-01-22T14:25+0300

россия

авиаперевозки

авиакомпания победа

дети

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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Авиакомпания-лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила онлайн-регистрацию пассажиров с детьми с 2 до 12 лет, поскольку на сайте выбор места предусмотрен только за отдельную плату или включен в соответствующий тариф, а при регистрации в аэропорту это делается бесплатно, сообщает авиакомпания. "Для родителей с детьми в возрасте с 2 до 12 лет предусмотрена регистрация в аэропорту и выбор мест бесплатно, так как на сайте авиакомпании выбор места предусмотрен только за отдельную плату или включен в тариф "Максимум"... Также регистрация в аэропорту позволяет избегать ошибок или недобросовестных действий при оформлении билета со скидкой 50%", - сообщила "Победа". В компании добавили, что агенты по регистрации помогают родителям выбрать наиболее подходящие места для совместного полета с детьми. Авиакомпания "Победа" - первый в России успешный лоукостер. Концепция компании состоит в применении гибких ценовых тарифов и четком соблюдении клиентами особых правил перевозки.

https://1prime.ru/20250122/aviabilety-854372035.html

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россия, авиаперевозки, авиакомпания победа, дети