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Путин положительно оценил ключевые макроэкономические показатели в России
Путин положительно оценил ключевые макроэкономические показатели в России - 22.01.2025, ПРАЙМ
Путин положительно оценил ключевые макроэкономические показатели в России
Основные макроэкономические показатели России находятся в положительной зоне благодаря работе правительства. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:25+0300
2025-01-22T17:25+0300
2025-01-22T17:25+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Основные макроэкономические показатели России находятся в положительной зоне благодаря работе правительства. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках первого в 2025 году совещания по экономическим вопросам."Ключевые макроиндикаторы благодаря ответственным и просчитанным совместным действиям государства и делового сообщества находятся в положительной зоне", - подчеркнул президент.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин положительно оценил ключевые макроэкономические показатели в России
Путин: ключевые макроэкономические показатели в РФ находятся в положительной зоне
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Основные макроэкономические показатели России находятся в положительной зоне благодаря работе правительства. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках первого в 2025 году совещания по экономическим вопросам.
"Ключевые макроиндикаторы благодаря ответственным и просчитанным совместным действиям государства и делового сообщества находятся в положительной зоне", - подчеркнул президент.
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