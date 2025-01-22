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Путин положительно оценил ключевые макроэкономические показатели в России

Путин положительно оценил ключевые макроэкономические показатели в России - 22.01.2025, ПРАЙМ

Путин положительно оценил ключевые макроэкономические показатели в России

Основные макроэкономические показатели России находятся в положительной зоне благодаря работе правительства. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T17:25+0300

2025-01-22T17:25+0300

2025-01-22T17:25+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Основные макроэкономические показатели России находятся в положительной зоне благодаря работе правительства. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках первого в 2025 году совещания по экономическим вопросам."Ключевые макроиндикаторы благодаря ответственным и просчитанным совместным действиям государства и делового сообщества находятся в положительной зоне", - подчеркнул президент.

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россия, владимир путин