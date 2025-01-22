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Количество жертв при пожаре в турецком отеле возросло до 79 - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Количество жертв при пожаре в турецком отеле возросло до 79
Количество жертв при пожаре в турецком отеле возросло до 79 - 22.01.2025, ПРАЙМ
Количество жертв при пожаре в турецком отеле возросло до 79
Количеств жертв при пожаре в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте в провинции Болу увеличилось до 79 человек. Об этом сообщила генпрокуратура... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T19:28+0300
2025-01-22T19:28+0300
происшествия
турция
пожар
горнолыжный курорт
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СТАМБУЛ, 22 янв – ПРАЙМ. Количеств жертв при пожаре в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте в провинции Болу увеличилось до 79 человек. Об этом сообщила генпрокуратура провинции. Ранее сообщалось о 76 погибших и более 50 раненых. "После получения результатов ДНК-тестов уточнено число погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая: 79 человек", — процитировало госагентство Anadolu заявление прокуратуры. В ходе расследования причин пожара в отеле задержаны 11 человек, среди них заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы Болу и владелец отеля, сообщили ранее власти. Огонь охватил здание отеля в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из него по связанным между собой простыням, как по веревкам. Министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой ранее сообщил, что отель Grand Kartal регулярно проверяли пожарные службы и не обнаружили недочетов.
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турция, пожар, горнолыжный курорт
Происшествия, ТУРЦИЯ, пожар, горнолыжный курорт
19:28 22.01.2025
 
Количество жертв при пожаре в турецком отеле возросло до 79

Число жертв при пожаре в отеле на горнолыжном курорте в Болу взросло до 79

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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СТАМБУЛ, 22 янв – ПРАЙМ. Количеств жертв при пожаре в отеле Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте в провинции Болу увеличилось до 79 человек. Об этом сообщила генпрокуратура провинции.
Ранее сообщалось о 76 погибших и более 50 раненых.
"После получения результатов ДНК-тестов уточнено число погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая: 79 человек", — процитировало госагентство Anadolu заявление прокуратуры.
В ходе расследования причин пожара в отеле задержаны 11 человек, среди них заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы Болу и владелец отеля, сообщили ранее власти.
Огонь охватил здание отеля в ночь на вторник. Многие из гостей пытались спастись из него по связанным между собой простыням, как по веревкам.
Министр туризма и культуры Турции Мехмет Нури Эрсой ранее сообщил, что отель Grand Kartal регулярно проверяли пожарные службы и не обнаружили недочетов.
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ПроисшествияТУРЦИЯпожаргорнолыжный курорт
 
 
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