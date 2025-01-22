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Банк "Санкт-Петербург" нарастил объем чистой прибыли по РСБУ - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Банк "Санкт-Петербург" нарастил объем чистой прибыли по РСБУ
Банк "Санкт-Петербург" нарастил объем чистой прибыли по РСБУ - 22.01.2025, ПРАЙМ
Банк "Санкт-Петербург" нарастил объем чистой прибыли по РСБУ
Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по РСБУ по итогам 2024 года выросла на 11,4% и составила 52,6 миллиарда рублей, сообщил банк. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T09:37+0300
2025-01-22T09:37+0300
экономика
банк санкт-петербург
финансы
бизнес
россия
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по РСБУ по итогам 2024 года выросла на 11,4% и составила 52,6 миллиарда рублей, сообщил банк. "Чистая прибыль за 2024 составила 52,6 миллиарда рублей (+11.4% по сравнению с результатом за 2023 год)", - говорится в сообщении. Также указывается, что чистая прибыль за четвертый квартал 2024 года увеличилась на 31,2%, до 12,1 миллиарда рублей. Отмечается, что рентабельность капитала за 2024 год составила 28,2%. Чистый процентный доход составил 70,2 миллиарда рублей, увеличившись на 38,4% по сравнению с результатом 2024 года. На 1 января 2025 года кредитный портфель до вычета резервов составил 738,9 миллиарда рублей, что на 9,1% больше по сравнению с 1 января 2024 года. Корпоративный кредитный портфель за год вырос на 11,1% - до 576,9 миллиарда рублей, розничный кредитный портфель - на 2,7%, до 162,1 миллиарда рублей. Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший частный банк Северо-Западного региона России.
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банк санкт-петербург, финансы, бизнес, россия
Экономика, банк Санкт-Петербург, Финансы, Бизнес, РОССИЯ
09:37 22.01.2025
 
Банк "Санкт-Петербург" нарастил объем чистой прибыли по РСБУ

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по РСБУ выросла до 53 миллиардов рублей

© Фото : Банк "Санкт-Петербург"Банк "Санкт-Петербург"
Банк Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© Фото : Банк "Санкт-Петербург"
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по РСБУ по итогам 2024 года выросла на 11,4% и составила 52,6 миллиарда рублей, сообщил банк.
"Чистая прибыль за 2024 составила 52,6 миллиарда рублей (+11.4% по сравнению с результатом за 2023 год)", - говорится в сообщении.
Также указывается, что чистая прибыль за четвертый квартал 2024 года увеличилась на 31,2%, до 12,1 миллиарда рублей.
Отмечается, что рентабельность капитала за 2024 год составила 28,2%. Чистый процентный доход составил 70,2 миллиарда рублей, увеличившись на 38,4% по сравнению с результатом 2024 года.
На 1 января 2025 года кредитный портфель до вычета резервов составил 738,9 миллиарда рублей, что на 9,1% больше по сравнению с 1 января 2024 года. Корпоративный кредитный портфель за год вырос на 11,1% - до 576,9 миллиарда рублей, розничный кредитный портфель - на 2,7%, до 162,1 миллиарда рублей.
Банк "Санкт-Петербург" - крупнейший частный банк Северо-Западного региона России.
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