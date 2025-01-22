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Чистая прибыль Промсвязьбанка превысила 100 миллиардов рублей - 22.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чистая прибыль Промсвязьбанка превысила 100 миллиардов рублей
Чистая прибыль Промсвязьбанка превысила 100 миллиардов рублей - 22.01.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Промсвязьбанка превысила 100 миллиардов рублей
Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по итогам 2024 года превысила 100 миллиардов рублей; банк занял пятое место на банковском рынке, сообщил председатель... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T11:27+0300
2025-01-22T11:27+0300
экономика
россия
финансы
петр фрадков
псб
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по итогам 2024 года превысила 100 миллиардов рублей; банк занял пятое место на банковском рынке, сообщил председатель кредитной организации Петр Фрадков на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Фокус на универсальность, на поддержку разных отраслей нашего бизнеса дает положительный эффект. Мы заняли устойчивое пятое место на банковском рынке. Прибыль по концу года – больше 100 миллиардов рублей", - сказал Фрадков. "Мы работаем по всем направлениям. Для нас важна поддержка и розничных продуктов, физических лиц. Более 4,5 миллиона клиентов сейчас на обслуживании находится в банке – это ипотека и потребкредитование – более 1,5 триллиона рублей. То же самое по малому и среднему бизнесу – более 300 тысяч компаний", - рассказал глава банка. В последний раз ПСБ раскрывал отчетность в конце октября прошлого года, согласно которой чистая прибыль банка по РСБУ за девять месяцев 2024 года выросла в 1,5 раза и составила 118,8 миллиарда рублей против 77,9 миллиарда рублей в аналогичном периоде 2023 года.
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россия, финансы, петр фрадков, псб
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Петр Фрадков, ПСБ
11:27 22.01.2025
 
Чистая прибыль Промсвязьбанка превысила 100 миллиардов рублей

Фрадков: чистая прибыль ПСБ по итогам 2024 года превысила 100 миллиардов рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"ПСБ-Банк"
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по итогам 2024 года превысила 100 миллиардов рублей; банк занял пятое место на банковском рынке, сообщил председатель кредитной организации Петр Фрадков на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Фокус на универсальность, на поддержку разных отраслей нашего бизнеса дает положительный эффект. Мы заняли устойчивое пятое место на банковском рынке. Прибыль по концу года – больше 100 миллиардов рублей", - сказал Фрадков.
"Мы работаем по всем направлениям. Для нас важна поддержка и розничных продуктов, физических лиц. Более 4,5 миллиона клиентов сейчас на обслуживании находится в банке – это ипотека и потребкредитование – более 1,5 триллиона рублей. То же самое по малому и среднему бизнесу – более 300 тысяч компаний", - рассказал глава банка.
В последний раз ПСБ раскрывал отчетность в конце октября прошлого года, согласно которой чистая прибыль банка по РСБУ за девять месяцев 2024 года выросла в 1,5 раза и составила 118,8 миллиарда рублей против 77,9 миллиарда рублей в аналогичном периоде 2023 года.
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ПСБ ожидает сокращение потребительского кредитования в России
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ЭкономикаРОССИЯФинансыПетр ФрадковПСБ
 
 
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