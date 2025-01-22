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Чистая прибыль Промсвязьбанка превысила 100 миллиардов рублей

Чистая прибыль Промсвязьбанка превысила 100 миллиардов рублей - 22.01.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Промсвязьбанка превысила 100 миллиардов рублей

Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по итогам 2024 года превысила 100 миллиардов рублей; банк занял пятое место на банковском рынке, сообщил председатель... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T11:27+0300

2025-01-22T11:27+0300

2025-01-22T11:27+0300

экономика

россия

финансы

петр фрадков

псб

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по итогам 2024 года превысила 100 миллиардов рублей; банк занял пятое место на банковском рынке, сообщил председатель кредитной организации Петр Фрадков на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Фокус на универсальность, на поддержку разных отраслей нашего бизнеса дает положительный эффект. Мы заняли устойчивое пятое место на банковском рынке. Прибыль по концу года – больше 100 миллиардов рублей", - сказал Фрадков. "Мы работаем по всем направлениям. Для нас важна поддержка и розничных продуктов, физических лиц. Более 4,5 миллиона клиентов сейчас на обслуживании находится в банке – это ипотека и потребкредитование – более 1,5 триллиона рублей. То же самое по малому и среднему бизнесу – более 300 тысяч компаний", - рассказал глава банка. В последний раз ПСБ раскрывал отчетность в конце октября прошлого года, согласно которой чистая прибыль банка по РСБУ за девять месяцев 2024 года выросла в 1,5 раза и составила 118,8 миллиарда рублей против 77,9 миллиарда рублей в аналогичном периоде 2023 года.

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россия, финансы, петр фрадков, псб