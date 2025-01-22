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Чистая прибыль СПбМТСБ в 2024 году выросла на 79 процентов

Чистая прибыль СПбМТСБ в 2024 году выросла на 79 процентов - 22.01.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль СПбМТСБ в 2024 году выросла на 79 процентов

Чистая прибыль Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в 2024 году, по предварительной оценке, выросла на 79% - до 6,8 миллиарда... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T15:20+0300

2025-01-22T15:20+0300

2025-01-22T15:20+0300

экономика

россия

спбмтсб

чистая прибыль

отчетность

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в 2024 году, по предварительной оценке, выросла на 79% - до 6,8 миллиарда рублей, сообщил журналистам президент торговой площадки Игорь Артемьев. "По предварительной оценке, чистая прибыль СПбМТСБ выросла на 79% - до 6,797 миллиарда рублей к 2023 году", - следует из презентации Артемьева. Операционные доходы в 2024 году составили почти 11,9 миллиарда рублей, что на 66% больше показателей 2023 года (7,1 миллиарда рублей). Оборот по всем секциям СПбМТСБ в 2024 году составил 2,337 триллиона рублей, что на 31,9% больше показателей 2023 года. Кроме того, количество участников торгов и их клиентов в 2024 году выросло на 12% - до 7,1 тысячи, указывается также в материалах. "Количество продаваемых товаров на нашей бирже увеличилось и в штуках, и в тоннах. И, естественно, увеличилось в цене, в том числе увеличилось за счет инфляции", - отметил Артемьев. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

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россия, спбмтсб, чистая прибыль, отчетность