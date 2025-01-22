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Прибыль Procter & Gamble в I полугодии фингода выросла до $8,65 млрд

Прибыль Procter & Gamble в I полугодии фингода выросла до $8,65 млрд - 22.01.2025, ПРАЙМ

Прибыль Procter & Gamble в I полугодии фингода выросла до $8,65 млрд

Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам первого полугодия текущего... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T15:25+0300

2025-01-22T15:25+0300

2025-01-22T15:25+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам первого полугодия текущего финансового года, завершившегося 31 декабря, увеличилась на 7,4% в годовом выражении - до 8,646 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании. Чистая прибыль P&G по итогам второго квартала финансового года подскочила при этом на 33,4% в годовом выражении - до 4,659 миллиарда долларов, прибыль, приходящаяся на акционеров, - на 33,5%, до 4,63 миллиарда. Разводненная квартальная прибыль в пересчете на акцию увеличилась до 1,88 доллара с 1,4 доллара год назад. Скорректированная прибыль на акцию также составила 1,88 доллара, аналитики ждали показатель на уровне 1,87 доллара. Выручка компании за квартал выросла на 2,1% в годовом выражении, составив 21,882 миллиарда долларов. Аналитики ждали выручку в размере 21,69 миллиарда долларов. Компания сохранила прогнозы роста выручки, разводненной прибыли, а также ожидания органического роста по итогам текущего финансового года. Акции P&G на предварительных торгах в США дорожают на 2,9%. Procter & Gamble была основана в 1837 году, базируется в американском штате Огайо. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления.

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