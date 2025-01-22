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Названы самые подорожавшие продукты за 2024 год
Названы самые подорожавшие продукты за 2024 год - 22.01.2025, ПРАЙМ
Названы самые подорожавшие продукты за 2024 год
По итогам 2024 года самым подорожавшим продуктом стал картофель, сильно выросли в цене сливочное масло и красная икра, а вот бытовые товары стали дешевле, пишет | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T11:11+0300
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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. По итогам 2024 года самым подорожавшим продуктом стал картофель, сильно выросли в цене сливочное масло и красная икра, а вот бытовые товары стали дешевле, пишет РБКсо ссылкой на данные Росстата.Из всей номенклатуры товаров и услуг сильнее всего подорожало слабительное средство бисакодил – более чем в два раза. Но все равно препарат дешев: одна упаковка обходится в среднем в 44 рубля, а доля в потреблении крайне невелика.Среди товаров, чья доля превышает в потребительских тратах хотя бы 0,1%, лидером по росту цен стал картофель – почти на 92% к уровню декабря 2023 года. При этом в позапрошлом году овощ подешевел на 15% вследствие высокого урожая, так что речь может идти о некоей компенсации.Помимо этого, значительно выросло в цене сливочное масло – на 36,1% к уровням декабря 2023 года, в среднем по строне оно стоит 1,2 тысячи рублей за килограмм. Подорожали красная икра, популярные овощи и обручальные кольца. Более чем на треть выросла плата за использование потребкредита, пишет издание, приводя данные статистического ведомства.Наиболее ощутимо из продовольственных товаров подешевели куриные яйца (11% год к году) и гречка (6,4%). Среди непродовольственных товаров цены снижались на смартфоны, планшеты и прочие гаджеты. Но это связано не с удешевлением товаров, а со сменой потребительских предпочтений – покупатели выбирают марки подешевле, пояснили опрошенные изданием эксперты.По оценке Росстата, инфляция в 2024 году составила 9,52%, что выше прогнозных 7,3%.
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бизнес, росстат, продукты
Бизнес, Росстат, продукты
Названы самые подорожавшие продукты за 2024 год
РБК: сильнее всего в 2024 году подорожали картофель и сливочное масло
МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ.
По итогам 2024 года самым подорожавшим продуктом стал картофель, сильно выросли в цене сливочное масло и красная икра, а вот бытовые товары стали дешевле, пишет РБК
со ссылкой на данные Росстата.
Из всей номенклатуры товаров и услуг сильнее всего подорожало слабительное средство бисакодил – более чем в два раза. Но все равно препарат дешев: одна упаковка обходится в среднем в 44 рубля, а доля в потреблении крайне невелика.
Среди товаров, чья доля превышает в потребительских тратах хотя бы 0,1%, лидером по росту цен стал картофель – почти на 92% к уровню декабря 2023 года. При этом в позапрошлом году овощ подешевел на 15% вследствие высокого урожая, так что речь может идти о некоей компенсации.
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Помимо этого, значительно выросло в цене сливочное масло – на 36,1% к уровням декабря 2023 года, в среднем по строне оно стоит 1,2 тысячи рублей за килограмм. Подорожали красная икра, популярные овощи и обручальные кольца. Более чем на треть выросла плата за использование потребкредита, пишет издание, приводя данные статистического ведомства.
Наиболее ощутимо из продовольственных товаров подешевели куриные яйца (11% год к году) и гречка (6,4%). Среди непродовольственных товаров цены снижались на смартфоны, планшеты и прочие гаджеты. Но это связано не с удешевлением товаров, а со сменой потребительских предпочтений – покупатели выбирают марки подешевле, пояснили опрошенные изданием эксперты.
По оценке Росстата, инфляция в 2024 году составила 9,52%, что выше прогнозных 7,3%.