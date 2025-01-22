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Россия и Узбекистан подпишут программу партнерства в военной сфере - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Россия и Узбекистан подпишут программу партнерства в военной сфере
Россия и Узбекистан подпишут программу партнерства в военной сфере - 22.01.2025, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан подпишут программу партнерства в военной сфере
Москва и Ташкент подпишут план сотрудничества двух государств в военной области на 2026-2030 годы. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T09:45+0300
2025-01-22T09:45+0300
россия
узбекистан
андрей белоусов
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ТАШКЕНТ, 22 янв - ПРАЙМ. Москва и Ташкент подпишут план сотрудничества двух государств в военной области на 2026-2030 годы. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов.По словам Белоусова, обе страны намерены подписать ряд двусторонних документов в различных областях."Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнёрства России и Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы", - подчеркнул глава российского оборонного ведомства.Кроме того, страны являются стратегическими партнерами и давними друзьями, и сотрудничество между ними уже достигло высокого уровня, резюмировал Белоусов.
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россия, узбекистан, андрей белоусов
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Андрей Белоусов
09:45 22.01.2025
 
Россия и Узбекистан подпишут программу партнерства в военной сфере

Белоусов: РФ и Узбекистан подпишут план партнерства в военной сфере на 2026-2030 годы

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 22 янв - ПРАЙМ. Москва и Ташкент подпишут план сотрудничества двух государств в военной области на 2026-2030 годы. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов.
По словам Белоусова, обе страны намерены подписать ряд двусторонних документов в различных областях.
"Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнёрства России и Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы", - подчеркнул глава российского оборонного ведомства.
Кроме того, страны являются стратегическими партнерами и давними друзьями, и сотрудничество между ними уже достигло высокого уровня, резюмировал Белоусов.
Ташкент, Узбекистан
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РОССИЯУЗБЕКИСТАНАндрей Белоусов
 
 
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