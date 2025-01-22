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Путин напомнил правительству РФ о программе действий по развитию экономики

Путин напомнил правительству РФ о программе действий по развитию экономики - 22.01.2025, ПРАЙМ

Путин напомнил правительству РФ о программе действий по развитию экономики

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам напомнил, что в первом квартале 2024 года ждет от правительства РФ подготовленную... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T18:04+0300

2025-01-22T18:04+0300

2025-01-22T18:04+0300

экономика

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам напомнил, что в первом квартале 2024 года ждет от правительства РФ подготовленную программу действий по развитию и повышению потенциала экономики страны. "Также напомню о поручении, которое было выдано по итогам недавнего совета по национальным проектам. А именно: жду от коллег из правительства в первом квартале текущего года подготовленную программу действий по масштабной повестке структурного развития и повышения потенциала российской экономики, включая такие меры поддержки бизнеса, которые должны дать максимальный эффект для увеличения выпуска товаров и услуг", — сказал он. Глава государства также отметил, что на совещании в среду рассчитывает услышать предложения коллег по обеспечению устойчивого развития таких отраслей, как угольная промышленность, строительная индустрия, производство стройматериалов и грузовых автомобилей, а также общественного транспорта.Путин проводит первое в 2024 году совещание по экономическим вопросам. В нем участвуют, в том числе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.С докладом на совещании президент РФ предложил выступить министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

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россия, владимир путин, правительство рф, экономика рф