Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин напомнил правительству РФ о программе действий по развитию экономики - 22.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250122/programma-854383626.html
Путин напомнил правительству РФ о программе действий по развитию экономики
Путин напомнил правительству РФ о программе действий по развитию экономики - 22.01.2025, ПРАЙМ
Путин напомнил правительству РФ о программе действий по развитию экономики
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам напомнил, что в первом квартале 2024 года ждет от правительства РФ подготовленную... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T18:04+0300
2025-01-22T18:04+0300
экономика
россия
владимир путин
правительство рф
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/16/854381629_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60386e9cb185c852cb2cb4e733168b98.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам напомнил, что в первом квартале 2024 года ждет от правительства РФ подготовленную программу действий по развитию и повышению потенциала экономики страны. "Также напомню о поручении, которое было выдано по итогам недавнего совета по национальным проектам. А именно: жду от коллег из правительства в первом квартале текущего года подготовленную программу действий по масштабной повестке структурного развития и повышения потенциала российской экономики, включая такие меры поддержки бизнеса, которые должны дать максимальный эффект для увеличения выпуска товаров и услуг", — сказал он. Глава государства также отметил, что на совещании в среду рассчитывает услышать предложения коллег по обеспечению устойчивого развития таких отраслей, как угольная промышленность, строительная индустрия, производство стройматериалов и грузовых автомобилей, а также общественного транспорта.Путин проводит первое в 2024 году совещание по экономическим вопросам. В нем участвуют, в том числе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.С докладом на совещании президент РФ предложил выступить министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.
https://1prime.ru/20250122/pensii-854381309.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/16/854381629_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2d75d5562d7c4c0a21cd0603f9644200.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, правительство рф, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Правительство РФ, экономика РФ
18:04 22.01.2025
 
Путин напомнил правительству РФ о программе действий по развитию экономики

Путин напомнил, что в I квартале ждет от кабмина программу по развитию экономики

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам напомнил, что в первом квартале 2024 года ждет от правительства РФ подготовленную программу действий по развитию и повышению потенциала экономики страны.
"Также напомню о поручении, которое было выдано по итогам недавнего совета по национальным проектам. А именно: жду от коллег из правительства в первом квартале текущего года подготовленную программу действий по масштабной повестке структурного развития и повышения потенциала российской экономики, включая такие меры поддержки бизнеса, которые должны дать максимальный эффект для увеличения выпуска товаров и услуг", — сказал он.
Глава государства также отметил, что на совещании в среду рассчитывает услышать предложения коллег по обеспечению устойчивого развития таких отраслей, как угольная промышленность, строительная индустрия, производство стройматериалов и грузовых автомобилей, а также общественного транспорта.
Путин проводит первое в 2024 году совещание по экономическим вопросам. В нем участвуют, в том числе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
С докладом на совещании президент РФ предложил выступить министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Путин рассказал об индексации страховых пенсий
17:29
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинПравительство РФэкономика РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала