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Жители Нарвы в Эстонии выйдут на протест из-за роста цен на отопление - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Жители Нарвы в Эстонии выйдут на протест из-за роста цен на отопление
Жители Нарвы в Эстонии выйдут на протест из-за роста цен на отопление - 22.01.2025, ПРАЙМ
Жители Нарвы в Эстонии выйдут на протест из-за роста цен на отопление
Жители эстонской Нарвы готовятся к проведению акции протеста 1 февраля из-за значительного повышения цен на отопление и горячую воду. Об этом говорится в... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T09:11+0300
2025-01-22T09:13+0300
эстония
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Жители эстонской Нарвы готовятся к проведению акции протеста 1 февраля из-за значительного повышения цен на отопление и горячую воду. Об этом говорится в сообщении телерадиокомпании ERR со ссылкой на петицию и организатора пикета."В Нарве нарастает недовольство ростом цен на центральное отопление. Люди собирают подписи под петицией и готовятся к акции протеста, которая пройдет 1 февраля на Стокгольмской площади", - сказано в заявлении.Городские власти Нарвы намерены обратиться к правительству с просьбой о помощи в смягчении последствий этого роста цен.Петицию за проведение акции уже подписали более 3,6 тысячи человек. Плата за отопление в городе выросла в полтора раза с декабря, что привело к увеличению расходов на жилье почти на 100 евро в сравнении с предыдущим годом.
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эстония
ЭСТОНИЯ
09:11 22.01.2025 (обновлено: 09:13 22.01.2025)
 
Жители Нарвы в Эстонии выйдут на протест из-за роста цен на отопление

ERR: жители Нарвы выйдут на протест из-за роста цен на отопление и воду

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Жители эстонской Нарвы готовятся к проведению акции протеста 1 февраля из-за значительного повышения цен на отопление и горячую воду. Об этом говорится в сообщении телерадиокомпании ERR со ссылкой на петицию и организатора пикета.
"В Нарве нарастает недовольство ростом цен на центральное отопление. Люди собирают подписи под петицией и готовятся к акции протеста, которая пройдет 1 февраля на Стокгольмской площади", - сказано в заявлении.
Городские власти Нарвы намерены обратиться к правительству с просьбой о помощи в смягчении последствий этого роста цен.
Петицию за проведение акции уже подписали более 3,6 тысячи человек. Плата за отопление в городе выросла в полтора раза с декабря, что привело к увеличению расходов на жилье почти на 100 евро в сравнении с предыдущим годом.
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