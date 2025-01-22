https://1prime.ru/20250122/protest-854366991.html
Жители Нарвы в Эстонии выйдут на протест из-за роста цен на отопление
Жители Нарвы в Эстонии выйдут на протест из-за роста цен на отопление - 22.01.2025, ПРАЙМ
Жители Нарвы в Эстонии выйдут на протест из-за роста цен на отопление
Жители эстонской Нарвы готовятся к проведению акции протеста 1 февраля из-за значительного повышения цен на отопление и горячую воду. Об этом говорится в... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T09:11+0300
2025-01-22T09:11+0300
2025-01-22T09:13+0300
эстония
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Жители эстонской Нарвы готовятся к проведению акции протеста 1 февраля из-за значительного повышения цен на отопление и горячую воду. Об этом говорится в сообщении телерадиокомпании ERR со ссылкой на петицию и организатора пикета."В Нарве нарастает недовольство ростом цен на центральное отопление. Люди собирают подписи под петицией и готовятся к акции протеста, которая пройдет 1 февраля на Стокгольмской площади", - сказано в заявлении.Городские власти Нарвы намерены обратиться к правительству с просьбой о помощи в смягчении последствий этого роста цен.Петицию за проведение акции уже подписали более 3,6 тысячи человек. Плата за отопление в городе выросла в полтора раза с декабря, что привело к увеличению расходов на жилье почти на 100 евро в сравнении с предыдущим годом.
https://1prime.ru/20250117/nedvizhimost-854285265.html
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_f7403517f90d5244c8ef2109eb33284c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония
Жители Нарвы в Эстонии выйдут на протест из-за роста цен на отопление
ERR: жители Нарвы выйдут на протест из-за роста цен на отопление и воду
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Жители эстонской Нарвы готовятся к проведению акции протеста 1 февраля из-за значительного повышения цен на отопление и горячую воду. Об этом говорится в сообщении телерадиокомпании ERR со ссылкой на петицию и организатора пикета.
"В Нарве нарастает недовольство ростом цен на центральное отопление. Люди собирают подписи под петицией и готовятся к акции протеста, которая пройдет 1 февраля на Стокгольмской площади", - сказано в заявлении.
Городские власти Нарвы намерены обратиться к правительству с просьбой о помощи в смягчении последствий этого роста цен.
Петицию за проведение акции уже подписали более 3,6 тысячи человек. Плата за отопление в городе выросла в полтора раза с декабря, что привело к увеличению расходов на жилье почти на 100 евро в сравнении с предыдущим годом.
Россияне и финны начали массово продавать недвижимость в Эстонии