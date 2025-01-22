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Путин указал на важность обеспечения устойчивости государственных финансов - 22.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250122/putin-854380968.html
Путин указал на важность обеспечения устойчивости государственных финансов
Путин указал на важность обеспечения устойчивости государственных финансов - 22.01.2025, ПРАЙМ
Путин указал на важность обеспечения устойчивости государственных финансов
Президент России Владимир Путин важно и дальше обеспечивать стабильность, устойчивость российских госфинансов, заявил президент Владимир Путин на совещании по... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:22+0300
2025-01-22T17:29+0300
экономика
владимир путин
россия
финансы
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин важно и дальше обеспечивать стабильность, устойчивость российских госфинансов, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Мы сберегаем потенциал возможности ФНБ как важного стабилизирующего механизма и одновременно инструмента развития", - отметил глава государства."Повторю, важно и дальше обеспечивать стабильность, устойчивость государственных финансов", - добавил президент.
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владимир путин, россия, финансы
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, Финансы
17:22 22.01.2025 (обновлено: 17:29 22.01.2025)
 
Путин указал на важность обеспечения устойчивости государственных финансов

Путин назвал важной задачей обеспечить устойчивость государственных финансов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин важно и дальше обеспечивать стабильность, устойчивость российских госфинансов, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Мы сберегаем потенциал возможности ФНБ как важного стабилизирующего механизма и одновременно инструмента развития", - отметил глава государства.
"Повторю, важно и дальше обеспечивать стабильность, устойчивость государственных финансов", - добавил президент.
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