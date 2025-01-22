https://1prime.ru/20250122/putin-854380968.html
Путин указал на важность обеспечения устойчивости государственных финансов
Путин указал на важность обеспечения устойчивости государственных финансов - 22.01.2025, ПРАЙМ
Путин указал на важность обеспечения устойчивости государственных финансов
Президент России Владимир Путин важно и дальше обеспечивать стабильность, устойчивость российских госфинансов, заявил президент Владимир Путин на совещании по... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:22+0300
2025-01-22T17:22+0300
2025-01-22T17:29+0300
экономика
владимир путин
россия
финансы
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин важно и дальше обеспечивать стабильность, устойчивость российских госфинансов, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Мы сберегаем потенциал возможности ФНБ как важного стабилизирующего механизма и одновременно инструмента развития", - отметил глава государства."Повторю, важно и дальше обеспечивать стабильность, устойчивость государственных финансов", - добавил президент.
https://1prime.ru/20250122/ekonomika-854381163.html
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владимир путин, россия, финансы
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, Финансы
Путин указал на важность обеспечения устойчивости государственных финансов
Путин назвал важной задачей обеспечить устойчивость государственных финансов
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин важно и дальше обеспечивать стабильность, устойчивость российских госфинансов, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Мы сберегаем потенциал возможности ФНБ как важного стабилизирующего механизма и одновременно инструмента развития", - отметил глава государства.
"Повторю, важно и дальше обеспечивать стабильность, устойчивость государственных финансов", - добавил президент.
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