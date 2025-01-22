https://1prime.ru/20250122/putin-854380968.html

Путин указал на важность обеспечения устойчивости государственных финансов

Путин указал на важность обеспечения устойчивости государственных финансов - 22.01.2025, ПРАЙМ

Путин указал на важность обеспечения устойчивости государственных финансов

Президент России Владимир Путин важно и дальше обеспечивать стабильность, устойчивость российских госфинансов, заявил президент Владимир Путин на совещании по... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T17:22+0300

2025-01-22T17:22+0300

2025-01-22T17:29+0300

экономика

владимир путин

россия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854351618_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c504bc47aca32a1cf0d31d7388eda186.jpg

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин важно и дальше обеспечивать стабильность, устойчивость российских госфинансов, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Мы сберегаем потенциал возможности ФНБ как важного стабилизирующего механизма и одновременно инструмента развития", - отметил глава государства."Повторю, важно и дальше обеспечивать стабильность, устойчивость государственных финансов", - добавил президент.

https://1prime.ru/20250122/ekonomika-854381163.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, финансы