https://1prime.ru/20250122/putin-854382875.html

Путин попросил кабмин предметно работать с каждой отраслью экономики

Путин попросил кабмин предметно работать с каждой отраслью экономики - 22.01.2025, ПРАЙМ

Путин попросил кабмин предметно работать с каждой отраслью экономики

Президент Владимир Путин попросил кабинет министров предметно работать с каждой отраслью российской экономики. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T17:41+0300

2025-01-22T17:41+0300

2025-01-22T17:41+0300

экономика

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин попросил кабинет министров предметно работать с каждой отраслью российской экономики."Обращаю внимание, нужно предметно работать с каждой отраслью. Потому что общая картина может показывать нормальный рост совокупного спроса в экономике, то есть объем вроде выданного кредита солидный, однако по отдельным секторам ситуация может отличаться", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://1prime.ru/20250122/pensii-854381309.html

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владимир путин, правительство рф