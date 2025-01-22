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Путин попросил кабмин предметно работать с каждой отраслью экономики - 22.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин попросил кабмин предметно работать с каждой отраслью экономики
Путин попросил кабмин предметно работать с каждой отраслью экономики - 22.01.2025, ПРАЙМ
Путин попросил кабмин предметно работать с каждой отраслью экономики
Президент Владимир Путин попросил кабинет министров предметно работать с каждой отраслью российской экономики. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:41+0300
2025-01-22T17:41+0300
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин попросил кабинет министров предметно работать с каждой отраслью российской экономики."Обращаю внимание, нужно предметно работать с каждой отраслью. Потому что общая картина может показывать нормальный рост совокупного спроса в экономике, то есть объем вроде выданного кредита солидный, однако по отдельным секторам ситуация может отличаться", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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владимир путин, правительство рф
Экономика, Владимир Путин, Правительство РФ
17:41 22.01.2025
 
Путин попросил кабмин предметно работать с каждой отраслью экономики

Президент России попросил правительство предметно работать с каждой отраслью экономики

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
Президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
© POOL
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин попросил кабинет министров предметно работать с каждой отраслью российской экономики.
"Обращаю внимание, нужно предметно работать с каждой отраслью. Потому что общая картина может показывать нормальный рост совокупного спроса в экономике, то есть объем вроде выданного кредита солидный, однако по отдельным секторам ситуация может отличаться", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
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