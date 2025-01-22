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Путин попросил кабмин предметно работать с каждой отраслью экономики
Путин попросил кабмин предметно работать с каждой отраслью экономики - 22.01.2025, ПРАЙМ
Путин попросил кабмин предметно работать с каждой отраслью экономики
Президент Владимир Путин попросил кабинет министров предметно работать с каждой отраслью российской экономики. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:41+0300
2025-01-22T17:41+0300
2025-01-22T17:41+0300
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин попросил кабинет министров предметно работать с каждой отраслью российской экономики."Обращаю внимание, нужно предметно работать с каждой отраслью. Потому что общая картина может показывать нормальный рост совокупного спроса в экономике, то есть объем вроде выданного кредита солидный, однако по отдельным секторам ситуация может отличаться", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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владимир путин, правительство рф
Экономика, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин попросил кабмин предметно работать с каждой отраслью экономики
Президент России попросил правительство предметно работать с каждой отраслью экономики
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин попросил кабинет министров предметно работать с каждой отраслью российской экономики.
"Обращаю внимание, нужно предметно работать с каждой отраслью. Потому что общая картина может показывать нормальный рост совокупного спроса в экономике, то есть объем вроде выданного кредита солидный, однако по отдельным секторам ситуация может отличаться", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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