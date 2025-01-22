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Средний размер вклада россиян в 2024 году вырос почти на 22%

Средний размер вклада россиян в 2024 году вырос почти на 22% - 22.01.2025, ПРАЙМ

Средний размер вклада россиян в 2024 году вырос почти на 22%

Средний размер вклада россиян в 2024 году увеличился почти на 22%, до 500 тысяч рублей к концу года, наибольший рост показателя отмечен у вкладов сроком на один | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T06:31+0300

2025-01-22T06:31+0300

2025-01-22T06:31+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Средний размер вклада россиян в 2024 году увеличился почти на 22%, до 500 тысяч рублей к концу года, наибольший рост показателя отмечен у вкладов сроком на один месяц - более чем в 2 раза, до 518 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Финуслуги". "Средний чек одного депозита на Финуслугах за 2024 год увеличился, достигнув полумиллиона рублей. Так, показатель вырос на 21,65% - с 411 тысяч рублей в январе до 500 тысяч рублей к концу года. Средний чек одного вклада за 12 месяцев 2024 года составил 463 тысячи рублей, увеличившись на 13,5% в годовом выражении", - сообщил маркетплейс. "Средний чек по вкладам на 1 месяц увеличился более чем в 2 раза в 2024 году, превысив полмиллиона рублей: он вырос с 229 тысяч рублей в январе до 518 тысяч рублей в декабре", - добавили там. Средний размер вклада на 3 месяца по итогам 2024 года вырос на 37,5% - с 353 тысяч до 485 тысяч рублей; на 6 месяцев - на 4,6%, с почти 470 тысяч рублей до 491 тысячи рублей; на 1 год - на 24,7%, с 435 тысяч до 542 тысяч рублей. При этом средний размер долгосрочных вкладов снижался: за 2024 год показатель для вкладов сроком более 3 лет упал на 35,9% - с 367 тысяч рублей до 235 тысяч. "В 2024 году россияне предпочитали размещать свободные средства на краткосрочных вкладах... Снижение средних чеков по долгосрочным вкладам (от 3 лет) объясняется перетоком средств населения на краткосрочные депозиты", - пояснили в маркетплейсе. Также по словам старшего управляющего директора Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игоря Алутина, которые привела пресс-служба маркетплейса, был зафиксирован существенный прирост числа вкладчиков, который обогнал рост среднего размера вклада. Кроме того, добавили там, за 2024 год число вкладов на "Финуслугах" выросло в 3,4 раза, тогда как годом ранее – в 2023 году - прирост составлял 2,5 раза.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, бизнес, россия, москва