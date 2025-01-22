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ЦБ подготовил рекомендации компаниям по повышению акционерной стоимости - 22.01.2025, ПРАЙМ
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ЦБ подготовил рекомендации компаниям по повышению акционерной стоимости
ЦБ подготовил рекомендации компаниям по повышению акционерной стоимости - 22.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ подготовил рекомендации компаниям по повышению акционерной стоимости
Банк России подготовил рекомендации компаниям - уже публичным и тем, которые планируют первичное публичное размещение акций (IPO) - по повышению своей... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T12:24+0300
2025-01-22T12:24+0300
банк россии
бизнес
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Банк России подготовил рекомендации компаниям - уже публичным и тем, которые планируют первичное публичное размещение акций (IPO) - по повышению своей акционерной стоимости, говорится в сообщении регулятора. "Банк России предлагает эмитентам, чьи акции обращаются на бирже, и будущим кандидатам на IPO разработать стратегии повышения акционерной стоимости в средне- и долгосрочной перспективе. Это позволит сформировать у инвесторов и акционеров ожидания по цене акций и дивидендным выплатам. Рекомендации содержат единый подход к разработке, структуре, содержанию, утверждению и раскрытию такого документа", - говорится в сообщении. При этом стратегия должна быть краткой и изложена понятным языком, отмечают в ЦБ. В документ необходимо включать информацию об основных видах деятельности компании, продуктах и услугах, ключевые показатели финансовой отчетности и операционной деятельности, сведения о рыночной капитализации, об объявленных и выплаченных дивидендах за последние три-пять лет, а также о размещенных и находящихся в обращении ценных бумагах. В качестве ключевого целевого индикатора стратегии может использоваться "совокупная доходность для акционеров". Показатель объединяет дивидендную доходность и доходность, полученную инвесторами от положительной переоценки акций. "На основе оценки текущей акционерной стоимости компаниям следует определить цели своего развития на срок от трех-пяти до десяти лет и планы по их достижению. Цели должны быть амбициозными, но реалистичными. В случае отклонения от целевых ориентиров компаниям рекомендуется пояснять причины этого, а также описывать действия, которые они планируют предпринять для возвращения к заданной траектории", - говорится в сообщении. Кроме того, ЦБ в рекомендациях уделил особое внимание вопросам коммуникации эмитента с инвесторами, прежде всего розничными, которые доминируют на вторичном рынке акций, что должно повысить их доверие к стратегии и планам компании. "Усилия публичных обществ по повышению своей акционерной стоимости будут способствовать росту капитализации российского фондового рынка", - считают в ЦБ. В целях обеспечения устойчивого экономического развития РФ, укрепления государственного и экономического суверенитета указом президента РФ Владимира Путина установлена задача по обеспечению роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП к 2036 году.
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бизнес
Банк России, Бизнес
12:24 22.01.2025
 
ЦБ подготовил рекомендации компаниям по повышению акционерной стоимости

Банк России подготовил рекомендации компаниям по повышению акционерной стоимости

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Банк России подготовил рекомендации компаниям - уже публичным и тем, которые планируют первичное публичное размещение акций (IPO) - по повышению своей акционерной стоимости, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России предлагает эмитентам, чьи акции обращаются на бирже, и будущим кандидатам на IPO разработать стратегии повышения акционерной стоимости в средне- и долгосрочной перспективе. Это позволит сформировать у инвесторов и акционеров ожидания по цене акций и дивидендным выплатам. Рекомендации содержат единый подход к разработке, структуре, содержанию, утверждению и раскрытию такого документа", - говорится в сообщении.
При этом стратегия должна быть краткой и изложена понятным языком, отмечают в ЦБ. В документ необходимо включать информацию об основных видах деятельности компании, продуктах и услугах, ключевые показатели финансовой отчетности и операционной деятельности, сведения о рыночной капитализации, об объявленных и выплаченных дивидендах за последние три-пять лет, а также о размещенных и находящихся в обращении ценных бумагах.
В качестве ключевого целевого индикатора стратегии может использоваться "совокупная доходность для акционеров". Показатель объединяет дивидендную доходность и доходность, полученную инвесторами от положительной переоценки акций.
"На основе оценки текущей акционерной стоимости компаниям следует определить цели своего развития на срок от трех-пяти до десяти лет и планы по их достижению. Цели должны быть амбициозными, но реалистичными. В случае отклонения от целевых ориентиров компаниям рекомендуется пояснять причины этого, а также описывать действия, которые они планируют предпринять для возвращения к заданной траектории", - говорится в сообщении.
Кроме того, ЦБ в рекомендациях уделил особое внимание вопросам коммуникации эмитента с инвесторами, прежде всего розничными, которые доминируют на вторичном рынке акций, что должно повысить их доверие к стратегии и планам компании. "Усилия публичных обществ по повышению своей акционерной стоимости будут способствовать росту капитализации российского фондового рынка", - считают в ЦБ.
В целях обеспечения устойчивого экономического развития РФ, укрепления государственного и экономического суверенитета указом президента РФ Владимира Путина установлена задача по обеспечению роста капитализации фондового рынка не менее чем до 66% ВВП к 2030 году и до 75% ВВП к 2036 году.
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