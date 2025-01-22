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"Полная перезагрузка". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона - 22.01.2025, ПРАЙМ
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"Полная перезагрузка". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона
"Полная перезагрузка". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона - 22.01.2025, ПРАЙМ
"Полная перезагрузка". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона
В Пентагоне уволили или отстранили всех чиновников, отвечавших за поставку оружия Киеву. Об этом в своем канале в Telegram написал украинский журналист Роман... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T11:22+0300
2025-01-22T11:22+0300
политика
украина
сша
пентагон
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В Пентагоне уволили или отстранили всех чиновников, отвечавших за поставку оружия Киеву. Об этом в своем канале в Telegram написал украинский журналист Роман Бочкала после встречи с американскими коллегами из издания The Washington Post."Все, кто отвечал за Украину — уволены или отстранены. &lt;...&gt; Полная перезагрузка. Новый формат отношений. Немного тревожно это все", — отметил журналист.Журналист также добавил, что некоторых сотрудников могли просто перевести на другие должности.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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украина, сша, пентагон
Политика, УКРАИНА, США, Пентагон
11:22 22.01.2025
 
"Полная перезагрузка". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона

Бочкала: Пентагон уволил или отстранил всех чиновников, отвечавших за Украину

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В Пентагоне уволили или отстранили всех чиновников, отвечавших за поставку оружия Киеву. Об этом в своем канале в Telegram написал украинский журналист Роман Бочкала после встречи с американскими коллегами из издания The Washington Post.
"Все, кто отвечал за Украину — уволены или отстранены. <...> Полная перезагрузка. Новый формат отношений. Немного тревожно это все", — отметил журналист.
Журналист также добавил, что некоторых сотрудников могли просто перевести на другие должности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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