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Российские авиаперевозчики намерены увеличить количество рейсов в Китай

Российские авиаперевозчики намерены увеличить количество рейсов в Китай - 22.01.2025, ПРАЙМ

Российские авиаперевозчики намерены увеличить количество рейсов в Китай

Российские авиаперевозчики высказали свою заинтересованность в увеличении рейсов в Китай на совещании с делегацией посольства КНР в РФ, сообщила Росавиация. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T16:49+0300

2025-01-22T16:49+0300

2025-01-22T16:49+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российские авиаперевозчики высказали свою заинтересованность в увеличении рейсов в Китай на совещании с делегацией посольства КНР в РФ, сообщила Росавиация. В совещании участвовали представители 15 российских авиакомпаний: они привели конкретные примеры ситуаций, требующих проработки. "Российские перевозчики заинтересованы в превышении прежних показателей: сейчас осуществляется суммарно 89 рейсов в неделю, тогда как в 2019-м их было 172", - сообщила Росавиация. Было решено провести подобную встречу с представителями китайских перевозчиков для обсуждения вопросов выдачи разрешений китайским авиакомпаниям для полетов по маршруту между Пекином и Москвой на 2025 и 2026 годы, открытие грузовых авиалиний между странами и другие вопросы, требующие координации. Росавиация добавила, что в текущую осенне-зимнюю навигацию авиакомпании КНР выполняют в Россию 108 рейсов в неделю, при том, что до начала пандемии их было 85.

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