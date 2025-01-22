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В Росконгрессе назвали главные экономические вызовы для Трампа - 22.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Росконгрессе назвали главные экономические вызовы для Трампа
В Росконгрессе назвали главные экономические вызовы для Трампа - 22.01.2025, ПРАЙМ
В Росконгрессе назвали главные экономические вызовы для Трампа
Ослабление доллара, смена руководства Федеральной резервной системы и поддержка энергетического экспорта из США являются основными задачами, которые предстоит... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T00:37+0300
2025-01-22T00:37+0300
рынки
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
джером пауэлл
росконгресс
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Ослабление доллара, смена руководства Федеральной резервной системы и поддержка энергетического экспорта из США являются основными задачами, которые предстоит решить Дональду Трампу сразу же после вступления в должность президента США, говорится в докладе Росконгресса "Трампономика" vs реальность: решаемые и нерешаемые проблемы экономики США", с которым ознакомилось РИА Новости. "Можно выделить несколько экономических вызовов, которые новая администрация способна эффективно решить в краткосрочной перспективе. Первым из них является вопрос ослабления курса доллара США для поддержки экспортеров", – говорится в докладе. По мнению экспертов, администрация Трампа располагает несколькими действенными инструментами для решения этой задачи. "Ключевым механизмом станет давление на ФРС в направлении снижения процентных ставок, что естественным образом приведет к некоторому ослаблению курса национальной валюты", - отмечают авторы доклада. "Вторым решаемым вопросом является смена руководства ФРС", - уверены эксперты. Нынешний срок ее председателя Джерома Пауэлла истекает в 2026 году, однако в истории были случаи досрочного прекращения полномочий главы ФРС при смене руководства Белого дома. "Статистика показывает, что за последние 50 лет около 70% назначенных президентами председателей ФРС разделяли экономические взгляды действующей администрации", - поясняют эксперты Росконгресса. Авторы полагают, что смена руководства ФРС и последующее ослабление доллара являются реализуемыми задачами для Трампа, но влияние этих шагов на экономику США будет "менее прямолинейным, чем говорилось в ходе избирательной кампании", поэтому ему потребуются дополнительные меры для защиты интересов американских компаний. "Третьим направлением является укрепление позиций США на глобальном энергетическом рынке", – полагают авторы доклада. Они приводят данные Управления энергетической информации США (EIA), согласно которым страна является нетто-экспортером энергоресурсов с 2019 года, с объемом чистого экспорта около 4,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, а имеющаяся инфраструктура и ситуация на рынке позволяют нарастить эти объемы. "Важно отметить, что решение этих задач не требует сложных законодательных изменений или длительного согласования с Конгрессом. Большинство необходимых инструментов находится в прямом распоряжении исполнительной власти через механизмы президентских указов и административных решений. Однако следует подчеркнуть, что даже эти относительно простые решения потребуют тщательной координации между различными ведомствами и четкого выстраивания приоритетов экономической политики. При этом их реализация создаст необходимый фундамент для решения более сложных структурных проблем американской экономики", – говорится в документе.
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5
4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
рынки, мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл, росконгресс
Рынки, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Росконгресс
00:37 22.01.2025
 
В Росконгрессе назвали главные экономические вызовы для Трампа

Росконгресс: ослабление доллара и поддержка экспорта – основные задачи Трампа

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Ослабление доллара, смена руководства Федеральной резервной системы и поддержка энергетического экспорта из США являются основными задачами, которые предстоит решить Дональду Трампу сразу же после вступления в должность президента США, говорится в докладе Росконгресса "Трампономика" vs реальность: решаемые и нерешаемые проблемы экономики США", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Можно выделить несколько экономических вызовов, которые новая администрация способна эффективно решить в краткосрочной перспективе. Первым из них является вопрос ослабления курса доллара США для поддержки экспортеров", – говорится в докладе.
По мнению экспертов, администрация Трампа располагает несколькими действенными инструментами для решения этой задачи. "Ключевым механизмом станет давление на ФРС в направлении снижения процентных ставок, что естественным образом приведет к некоторому ослаблению курса национальной валюты", - отмечают авторы доклада.
"Вторым решаемым вопросом является смена руководства ФРС", - уверены эксперты. Нынешний срок ее председателя Джерома Пауэлла истекает в 2026 году, однако в истории были случаи досрочного прекращения полномочий главы ФРС при смене руководства Белого дома. "Статистика показывает, что за последние 50 лет около 70% назначенных президентами председателей ФРС разделяли экономические взгляды действующей администрации", - поясняют эксперты Росконгресса.
Авторы полагают, что смена руководства ФРС и последующее ослабление доллара являются реализуемыми задачами для Трампа, но влияние этих шагов на экономику США будет "менее прямолинейным, чем говорилось в ходе избирательной кампании", поэтому ему потребуются дополнительные меры для защиты интересов американских компаний.
"Третьим направлением является укрепление позиций США на глобальном энергетическом рынке", – полагают авторы доклада. Они приводят данные Управления энергетической информации США (EIA), согласно которым страна является нетто-экспортером энергоресурсов с 2019 года, с объемом чистого экспорта около 4,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, а имеющаяся инфраструктура и ситуация на рынке позволяют нарастить эти объемы.
"Важно отметить, что решение этих задач не требует сложных законодательных изменений или длительного согласования с Конгрессом. Большинство необходимых инструментов находится в прямом распоряжении исполнительной власти через механизмы президентских указов и административных решений. Однако следует подчеркнуть, что даже эти относительно простые решения потребуют тщательной координации между различными ведомствами и четкого выстраивания приоритетов экономической политики. При этом их реализация создаст необходимый фундамент для решения более сложных структурных проблем американской экономики", – говорится в документе.
 
ЭкономикаРынкиМировая экономикаСШАДональд ТрампДжером ПауэллРосконгресс
 
 
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