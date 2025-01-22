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В Росконгрессе назвали нерешаемой задачу для Трампа
В Росконгрессе назвали нерешаемой задачу для Трампа - 22.01.2025, ПРАЙМ
В Росконгрессе назвали нерешаемой задачу для Трампа
Включение биткоина в структуру золотовалютных резервов США является нерешаемой задачей для администрации Дональда Трампа, говорится в докладе Росконгресса... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T02:37+0300
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Включение биткоина в структуру золотовалютных резервов США является нерешаемой задачей для администрации Дональда Трампа, говорится в докладе Росконгресса "Трампономика" vs реальность: решаемые и нерешаемые проблемы экономики США", с которым ознакомилось РИА Новости.
Авторы доклада разделили экономические проблемы США, которые Трампу предстоит решать на посту президента страны, на три категории по сложности решения: легко решаемые - это ослабление курса доллара и смена руководства ФРС, среднесложные - такие, как торговый дефицит, и практически нерешаемые - к которым отнесен бюджетный дефицит, демографические проблемы и включение криптовалюты в состав ЗВР.
Решение последней задачи, по мнению авторов доклада, представляется крайне маловероятным "даже при наличии политической воли и благоприятных внешних условий".
"Предложение о включении биткоина в структуру золотовалютных резервов США сталкивается с серьезными юридическими и техническими ограничениями", - говорится в документе.
В частности, действующее в США законодательство (Gold Reserve Act 1934 года с последующими поправками) строго регламентирует состав официальных резервов, ограничивая их золотом, специальными правами заимствования МВФ и высоколиквидными государственными облигациями. "Изменение этого законодательства потребует поддержки квалифицированного большинства в обеих палатах Конгресса", - предупреждают эксперты.
Другая причина связана с высокой волатильностью криптовалют и ограниченной масштабируемостью блокчейн-инфраструктуры. "Стандартное отклонение доходности биткоина составляет 72% в годовом исчислении по сравнению с 15-20% для основных фиатных валют", - объясняют авторы. При этом "текущая пропускная способность сети биткоин (7 транзакций в секунду) несопоставима с требованиями к национальной платежной системе (более 1 700 транзакций в секунду)", – говорится в докладе.
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финансы, мировая экономика, сша, дональд трамп, мвф
Финансы, Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, МВФ
В Росконгрессе назвали нерешаемой задачу для Трампа
Росконгресс: включение биткоина в золотовалютные резервы США является нерешаемой задачей
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Включение биткоина в структуру золотовалютных резервов США является нерешаемой задачей для администрации Дональда Трампа, говорится в докладе Росконгресса "Трампономика" vs реальность: решаемые и нерешаемые проблемы экономики США", с которым ознакомилось РИА Новости.
Авторы доклада разделили экономические проблемы США, которые Трампу предстоит решать на посту президента страны, на три категории по сложности решения: легко решаемые - это ослабление курса доллара и смена руководства ФРС, среднесложные - такие, как торговый дефицит, и практически нерешаемые - к которым отнесен бюджетный дефицит, демографические проблемы и включение криптовалюты в состав ЗВР.
Решение последней задачи, по мнению авторов доклада, представляется крайне маловероятным "даже при наличии политической воли и благоприятных внешних условий".
"Предложение о включении биткоина в структуру золотовалютных резервов США сталкивается с серьезными юридическими и техническими ограничениями", - говорится в документе.
В частности, действующее в США законодательство (Gold Reserve Act 1934 года с последующими поправками) строго регламентирует состав официальных резервов, ограничивая их золотом, специальными правами заимствования МВФ и высоколиквидными государственными облигациями. "Изменение этого законодательства потребует поддержки квалифицированного большинства в обеих палатах Конгресса", - предупреждают эксперты.
Другая причина связана с высокой волатильностью криптовалют и ограниченной масштабируемостью блокчейн-инфраструктуры. "Стандартное отклонение доходности биткоина составляет 72% в годовом исчислении по сравнению с 15-20% для основных фиатных валют", - объясняют авторы. При этом "текущая пропускная способность сети биткоин (7 транзакций в секунду) несопоставима с требованиями к национальной платежной системе (более 1 700 транзакций в секунду)", – говорится в докладе.