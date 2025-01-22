Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще пользоваться сервисами курьерской доставки - 22.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250122/rossijane-854364339.html
Россияне стали чаще пользоваться сервисами курьерской доставки
Россияне стали чаще пользоваться сервисами курьерской доставки - 22.01.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще пользоваться сервисами курьерской доставки
Жители России в декабре прошлого года, по сравнению с декабрем 2023 года, стали в 3,9 раза чаще пользоваться сервисами курьерской доставки, говорится в... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T04:16+0300
2025-01-22T04:16+0300
бизнес
россия
москва
рф
мтс
ozon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854364339.jpg?1737508581
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Жители России в декабре прошлого года, по сравнению с декабрем 2023 года, стали в 3,9 раза чаще пользоваться сервисами курьерской доставки, говорится в совместном исследовании аналитиков "МТС Банка" и маркетплейса Ozon. "Наиболее существенная нагрузка на курьеров, по данным маркетплейса, наблюдается в декабре и в первой половине января. ... Но аналитики банка отмечают не только сезонный рост заказов через сервисы доставок, но и год к году. Так, в декабре 2024 года количество заказов увеличилось в 3,9 раза по сравнению с декабрем 2023 года", - сказано в исследовании, основанном на анализе обезличенных данных по картам клиентов банка и маркетплейса во всех регионах РФ в декабре 2023-2024 годов и первой половине января 2024-2025 годов. В первой половине января этого года рост спроса на доставку составил 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А средний чек в зимние месяцы вырос до 1480 рублей - на 10% год к году. Кроме того, по данным банка, в начале этой зимы россияне стали на 14% чаще, чем в прошлом году, пользоваться услугами курьерских служб. Однако средний чек за услугу снизился 4% - до 2600 рублей. "Количество заказов готовой еды из заведений общепита этой зимой увеличилось на 12%, а средний чек за год вырос незначительно - на 3% до 1390 рублей", - отметили аналитики. При этом согласно статистике маркетплейса, курьеры в рассматриваемый период ежедневно в среднем доставляли более 8 миллионов товаров по всей России. "А сотрудники пунктов выдачи выдавали более 2,3 товаров за каждую минуту работы", - заключили аналитики.
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, рф, мтс, ozon
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, МТС, Ozon
04:16 22.01.2025
 
Россияне стали чаще пользоваться сервисами курьерской доставки

"МТС Банк": россияне стали в 3,9 раза чаще пользоваться сервисами доставки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Жители России в декабре прошлого года, по сравнению с декабрем 2023 года, стали в 3,9 раза чаще пользоваться сервисами курьерской доставки, говорится в совместном исследовании аналитиков "МТС Банка" и маркетплейса Ozon.
"Наиболее существенная нагрузка на курьеров, по данным маркетплейса, наблюдается в декабре и в первой половине января. ... Но аналитики банка отмечают не только сезонный рост заказов через сервисы доставок, но и год к году. Так, в декабре 2024 года количество заказов увеличилось в 3,9 раза по сравнению с декабрем 2023 года", - сказано в исследовании, основанном на анализе обезличенных данных по картам клиентов банка и маркетплейса во всех регионах РФ в декабре 2023-2024 годов и первой половине января 2024-2025 годов.
В первой половине января этого года рост спроса на доставку составил 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А средний чек в зимние месяцы вырос до 1480 рублей - на 10% год к году.
Кроме того, по данным банка, в начале этой зимы россияне стали на 14% чаще, чем в прошлом году, пользоваться услугами курьерских служб. Однако средний чек за услугу снизился 4% - до 2600 рублей. "Количество заказов готовой еды из заведений общепита этой зимой увеличилось на 12%, а средний чек за год вырос незначительно - на 3% до 1390 рублей", - отметили аналитики.
При этом согласно статистике маркетплейса, курьеры в рассматриваемый период ежедневно в среднем доставляли более 8 миллионов товаров по всей России. "А сотрудники пунктов выдачи выдавали более 2,3 товаров за каждую минуту работы", - заключили аналитики.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФМТСOzon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала