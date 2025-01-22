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Россияне стали чаще пользоваться сервисами курьерской доставки
Россияне стали чаще пользоваться сервисами курьерской доставки - 22.01.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще пользоваться сервисами курьерской доставки
Жители России в декабре прошлого года, по сравнению с декабрем 2023 года, стали в 3,9 раза чаще пользоваться сервисами курьерской доставки, говорится в... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T04:16+0300
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Жители России в декабре прошлого года, по сравнению с декабрем 2023 года, стали в 3,9 раза чаще пользоваться сервисами курьерской доставки, говорится в совместном исследовании аналитиков "МТС Банка" и маркетплейса Ozon.
"Наиболее существенная нагрузка на курьеров, по данным маркетплейса, наблюдается в декабре и в первой половине января. ... Но аналитики банка отмечают не только сезонный рост заказов через сервисы доставок, но и год к году. Так, в декабре 2024 года количество заказов увеличилось в 3,9 раза по сравнению с декабрем 2023 года", - сказано в исследовании, основанном на анализе обезличенных данных по картам клиентов банка и маркетплейса во всех регионах РФ в декабре 2023-2024 годов и первой половине января 2024-2025 годов.
В первой половине января этого года рост спроса на доставку составил 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А средний чек в зимние месяцы вырос до 1480 рублей - на 10% год к году.
Кроме того, по данным банка, в начале этой зимы россияне стали на 14% чаще, чем в прошлом году, пользоваться услугами курьерских служб. Однако средний чек за услугу снизился 4% - до 2600 рублей. "Количество заказов готовой еды из заведений общепита этой зимой увеличилось на 12%, а средний чек за год вырос незначительно - на 3% до 1390 рублей", - отметили аналитики.
При этом согласно статистике маркетплейса, курьеры в рассматриваемый период ежедневно в среднем доставляли более 8 миллионов товаров по всей России. "А сотрудники пунктов выдачи выдавали более 2,3 товаров за каждую минуту работы", - заключили аналитики.
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бизнес, россия, москва, рф, мтс, ozon
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, МТС, Ozon
Россияне стали чаще пользоваться сервисами курьерской доставки
"МТС Банк": россияне стали в 3,9 раза чаще пользоваться сервисами доставки
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Жители России в декабре прошлого года, по сравнению с декабрем 2023 года, стали в 3,9 раза чаще пользоваться сервисами курьерской доставки, говорится в совместном исследовании аналитиков "МТС Банка" и маркетплейса Ozon.
"Наиболее существенная нагрузка на курьеров, по данным маркетплейса, наблюдается в декабре и в первой половине января. ... Но аналитики банка отмечают не только сезонный рост заказов через сервисы доставок, но и год к году. Так, в декабре 2024 года количество заказов увеличилось в 3,9 раза по сравнению с декабрем 2023 года", - сказано в исследовании, основанном на анализе обезличенных данных по картам клиентов банка и маркетплейса во всех регионах РФ в декабре 2023-2024 годов и первой половине января 2024-2025 годов.
В первой половине января этого года рост спроса на доставку составил 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А средний чек в зимние месяцы вырос до 1480 рублей - на 10% год к году.
Кроме того, по данным банка, в начале этой зимы россияне стали на 14% чаще, чем в прошлом году, пользоваться услугами курьерских служб. Однако средний чек за услугу снизился 4% - до 2600 рублей. "Количество заказов готовой еды из заведений общепита этой зимой увеличилось на 12%, а средний чек за год вырос незначительно - на 3% до 1390 рублей", - отметили аналитики.
При этом согласно статистике маркетплейса, курьеры в рассматриваемый период ежедневно в среднем доставляли более 8 миллионов товаров по всей России. "А сотрудники пунктов выдачи выдавали более 2,3 товаров за каждую минуту работы", - заключили аналитики.