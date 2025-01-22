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Каждый второй россиянин считает себя успешным человеком, показал опрос
Каждый второй россиянин считает себя успешным человеком, показал опрос - 22.01.2025, ПРАЙМ
Каждый второй россиянин считает себя успешным человеком, показал опрос
Каждый второй россиянин считает себя успешным человеком, чаще всего в этом убеждены врачи, говорится в опросе SuperJob для РИА Новости. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T07:07+0300
2025-01-22T07:07+0300
2025-01-22T07:07+0300
общество
бизнес
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин считает себя успешным человеком, чаще всего в этом убеждены врачи, говорится в опросе SuperJob для РИА Новости.
В опросе сервиса приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
"Каждый второй россиянин (49%) уверен, что он успешный человек. Каждый пятый (22%) придерживается противоположного мнения: "На данный момент нет, но я стремлюсь к этому"; "Не хватает опыта и образования", - говорится в исследовании.
Отмечается при этом, что трое из десяти опрошенных затруднились с ответом: "Смотря, что считать успехом"; "В карьере хотелось бы достичь большего".
Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет называют себя успешными чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (54%).
Чем выше доход, тем чаще люди говорят об успехе: среди тех, кто получает 100 тысяч рублей в месяц и более, таких 59%.
Среди представителей распространенных профессиональных групп самые уверенные в своих достижениях - врачи: 68% из них считают себя успешными. Среди главных бухгалтеров таковых 64%, среди медицинских сестер - 60%. Уверены в себе маркетологи (58%) и водители (57%). Реже всего о личном успехе говорят операторы колл-центров (32%), кладовщики и администраторы (по 42%).
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общество , бизнес
Каждый второй россиянин считает себя успешным человеком, показал опрос
SuperJob: каждый второй россиянин считает себя успешным человеком
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Каждый второй россиянин считает себя успешным человеком, чаще всего в этом убеждены врачи, говорится в опросе SuperJob для РИА Новости.
В опросе сервиса приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
"Каждый второй россиянин (49%) уверен, что он успешный человек. Каждый пятый (22%) придерживается противоположного мнения: "На данный момент нет, но я стремлюсь к этому"; "Не хватает опыта и образования", - говорится в исследовании.
Отмечается при этом, что трое из десяти опрошенных затруднились с ответом: "Смотря, что считать успехом"; "В карьере хотелось бы достичь большего".
Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет называют себя успешными чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (54%).
Чем выше доход, тем чаще люди говорят об успехе: среди тех, кто получает 100 тысяч рублей в месяц и более, таких 59%.
Среди представителей распространенных профессиональных групп самые уверенные в своих достижениях - врачи: 68% из них считают себя успешными. Среди главных бухгалтеров таковых 64%, среди медицинских сестер - 60%. Уверены в себе маркетологи (58%) и водители (57%). Реже всего о личном успехе говорят операторы колл-центров (32%), кладовщики и администраторы (по 42%).