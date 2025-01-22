Доходы бюджета, рубль, биткоин: все растет

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Во вторник, 21 января, по итогам дня рублевые пары закрылись в отрицательной области. Пара доллар/рубль снизилась на 1,53%, до 100,50 руб., евро/рубль - на 1.43%, до 104,24 руб., юань/рубль - на 1,73%, до 13,58 руб. Центробанк установил официальные курсы валют на 22 января: доллар - 99,93 руб., евро - 103,29 руб. Рубль продолжает укрепляться в преддверии налогового периода – 28 января компании будут платить НДС, НДПИ, страховые взносы, акцизы и налог на прибыль. У рубля есть факторы как для укрепления, так и оказывающие на него давление. Поддержку оказывают высокие процентные ставки, ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу и меры валютного контроля. Факторы давления на российскую валюту оказывают в первую очередь опасения по поводу возможного снижения валютного притока из-за усиления санкций в отношении российского сырьевого экспорта. Федеральный бюджет России в 2024 году был исполнен с дефицитом в 3,485 триллиона рублей, что составляет 1,7% ВВП. Это интересно, потому что изначально планировался дефицит всего 0,9% ВВП, затем прогноз повысили до 1,1%, а в итоге вышли на 1,7%. При этом доходы бюджета существенно выросли – на 26% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 36,7 триллиона рублей. Особенно важно отметить рост нефтегазовых доходов на 26,2% до 11,131 триллиона рублей, а также увеличение поступлений от НДС на 16% до 13,523 триллиона рублей. Общие расходы бюджета также показали значительный рост – на 24,2%, составив 40,192 триллиона рублей. На нефтяном рынке наблюдалось снижение цен. Баррель Brent подешевел на 1,07%, до $79,29. Давление на рынок оказали заявления Трампа о намерении увеличить добычу нефти и газа в США, а также прогноз EIA о снижении цен на нефть в 2025 году на фоне роста предложения и замедления спроса. Снижение котировок было сдержанным из-за ослабления доллара. Доллар просел на фоне смешанной динамики доходности гособлигаций США и растущей неопределенности вокруг торговой политики Трампа. Индекс Мосбиржи вырос на 1,24%, до 2942,09 п., индекс РТС - на 2,21%, до 925,16 п. Индекс доллара немного восстановился после коррекции. Восходящее движение сохраняется. Покупатели настроение на продолжение роста к 3000 п.Пара BTCUSDT повысилась на 3,80%, до 106143. Покупатели смогли отыграть большую часть потерь после инаугурации Трампа. Общий настрой позитивный. Инвесторы готовятся к заседанию ФРС США (29 января) и выступлению Дж. Пауэлла. На торгах в Европе скорее коррекция продолжится до $104500, затем можно рассмотреть восстановление до $107700. Главное закрыть неделю выше $106500.
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Во вторник, 21 января, по итогам дня рублевые пары закрылись в отрицательной области. Пара доллар/рубль снизилась на 1,53%, до 100,50 руб., евро/рубль - на 1.43%, до 104,24 руб., юань/рубль - на 1,73%, до 13,58 руб. Центробанк установил официальные курсы валют на 22 января: доллар - 99,93 руб., евро - 103,29 руб.
Рубль продолжает укрепляться в преддверии налогового периода – 28 января компании будут платить НДС, НДПИ, страховые взносы, акцизы и налог на прибыль. У рубля есть факторы как для укрепления, так и оказывающие на него давление. Поддержку оказывают высокие процентные ставки, ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу и меры валютного контроля. Факторы давления на российскую валюту оказывают в первую очередь опасения по поводу возможного снижения валютного притока из-за усиления санкций в отношении российского сырьевого экспорта.
Федеральный бюджет России в 2024 году был исполнен с дефицитом в 3,485 триллиона рублей, что составляет 1,7% ВВП. Это интересно, потому что изначально планировался дефицит всего 0,9% ВВП, затем прогноз повысили до 1,1%, а в итоге вышли на 1,7%.
При этом доходы бюджета существенно выросли – на 26% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 36,7 триллиона рублей. Особенно важно отметить рост нефтегазовых доходов на 26,2% до 11,131 триллиона рублей, а также увеличение поступлений от НДС на 16% до 13,523 триллиона рублей. Общие расходы бюджета также показали значительный рост – на 24,2%, составив 40,192 триллиона рублей.
На нефтяном рынке наблюдалось снижение цен. Баррель Brent подешевел на 1,07%, до $79,29. Давление на рынок оказали заявления Трампа о намерении увеличить добычу нефти и газа в США, а также прогноз EIA о снижении цен на нефть в 2025 году на фоне роста предложения и замедления спроса. Снижение котировок было сдержанным из-за ослабления доллара. Доллар просел на фоне смешанной динамики доходности гособлигаций США и растущей неопределенности вокруг торговой политики Трампа.
Индекс Мосбиржи вырос на 1,24%, до 2942,09 п., индекс РТС - на 2,21%, до 925,16 п. Индекс доллара немного восстановился после коррекции. Восходящее движение сохраняется. Покупатели настроение на продолжение роста к 3000 п.
Пара BTCUSDT повысилась на 3,80%, до 106143. Покупатели смогли отыграть большую часть потерь после инаугурации Трампа. Общий настрой позитивный. Инвесторы готовятся к заседанию ФРС США (29 января) и выступлению Дж. Пауэлла. На торгах в Европе скорее коррекция продолжится до $104500, затем можно рассмотреть восстановление до $107700. Главное закрыть неделю выше $106500.
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