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Доходы бюджета, рубль, биткоин: все растет - 22.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250122/rubl-854366671.html
Доходы бюджета, рубль, биткоин: все растет
Доходы бюджета, рубль, биткоин: все растет - 22.01.2025, ПРАЙМ
Доходы бюджета, рубль, биткоин: все растет
Во вторник, 21 января, по итогам дня рублевые пары закрылись в отрицательной области. Пара доллар/рубль снизилась на 1,53%, до 100,50 руб., евро/рубль - на... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T08:52+0300
2025-01-22T08:52+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Во вторник, 21 января, по итогам дня рублевые пары закрылись в отрицательной области. Пара доллар/рубль снизилась на 1,53%, до 100,50 руб., евро/рубль - на 1.43%, до 104,24 руб., юань/рубль - на 1,73%, до 13,58 руб. Центробанк установил официальные курсы валют на 22 января: доллар - 99,93 руб., евро - 103,29 руб. Рубль продолжает укрепляться в преддверии налогового периода – 28 января компании будут платить НДС, НДПИ, страховые взносы, акцизы и налог на прибыль. У рубля есть факторы как для укрепления, так и оказывающие на него давление. Поддержку оказывают высокие процентные ставки, ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу и меры валютного контроля. Факторы давления на российскую валюту оказывают в первую очередь опасения по поводу возможного снижения валютного притока из-за усиления санкций в отношении российского сырьевого экспорта. Федеральный бюджет России в 2024 году был исполнен с дефицитом в 3,485 триллиона рублей, что составляет 1,7% ВВП. Это интересно, потому что изначально планировался дефицит всего 0,9% ВВП, затем прогноз повысили до 1,1%, а в итоге вышли на 1,7%. При этом доходы бюджета существенно выросли – на 26% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 36,7 триллиона рублей. Особенно важно отметить рост нефтегазовых доходов на 26,2% до 11,131 триллиона рублей, а также увеличение поступлений от НДС на 16% до 13,523 триллиона рублей. Общие расходы бюджета также показали значительный рост – на 24,2%, составив 40,192 триллиона рублей. На нефтяном рынке наблюдалось снижение цен. Баррель Brent подешевел на 1,07%, до $79,29. Давление на рынок оказали заявления Трампа о намерении увеличить добычу нефти и газа в США, а также прогноз EIA о снижении цен на нефть в 2025 году на фоне роста предложения и замедления спроса. Снижение котировок было сдержанным из-за ослабления доллара. Доллар просел на фоне смешанной динамики доходности гособлигаций США и растущей неопределенности вокруг торговой политики Трампа. Индекс Мосбиржи вырос на 1,24%, до 2942,09 п., индекс РТС - на 2,21%, до 925,16 п. Индекс доллара немного восстановился после коррекции. Восходящее движение сохраняется. Покупатели настроение на продолжение роста к 3000 п.Пара BTCUSDT повысилась на 3,80%, до 106143. Покупатели смогли отыграть большую часть потерь после инаугурации Трампа. Общий настрой позитивный. Инвесторы готовятся к заседанию ФРС США (29 января) и выступлению Дж. Пауэлла. На торгах в Европе скорее коррекция продолжится до $104500, затем можно рассмотреть восстановление до $107700. Главное закрыть неделю выше $106500.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:52 22.01.2025
 

Доходы бюджета, рубль, биткоин: все растет

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Во вторник, 21 января, по итогам дня рублевые пары закрылись в отрицательной области. Пара доллар/рубль снизилась на 1,53%, до 100,50 руб., евро/рубль - на 1.43%, до 104,24 руб., юань/рубль - на 1,73%, до 13,58 руб. Центробанк установил официальные курсы валют на 22 января: доллар - 99,93 руб., евро - 103,29 руб.

Рубль продолжает укрепляться в преддверии налогового периода – 28 января компании будут платить НДС, НДПИ, страховые взносы, акцизы и налог на прибыль. У рубля есть факторы как для укрепления, так и оказывающие на него давление. Поддержку оказывают высокие процентные ставки, ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу и меры валютного контроля. Факторы давления на российскую валюту оказывают в первую очередь опасения по поводу возможного снижения валютного притока из-за усиления санкций в отношении российского сырьевого экспорта.

Федеральный бюджет России в 2024 году был исполнен с дефицитом в 3,485 триллиона рублей, что составляет 1,7% ВВП. Это интересно, потому что изначально планировался дефицит всего 0,9% ВВП, затем прогноз повысили до 1,1%, а в итоге вышли на 1,7%.

При этом доходы бюджета существенно выросли – на 26% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 36,7 триллиона рублей. Особенно важно отметить рост нефтегазовых доходов на 26,2% до 11,131 триллиона рублей, а также увеличение поступлений от НДС на 16% до 13,523 триллиона рублей. Общие расходы бюджета также показали значительный рост – на 24,2%, составив 40,192 триллиона рублей.

На нефтяном рынке наблюдалось снижение цен. Баррель Brent подешевел на 1,07%, до $79,29. Давление на рынок оказали заявления Трампа о намерении увеличить добычу нефти и газа в США, а также прогноз EIA о снижении цен на нефть в 2025 году на фоне роста предложения и замедления спроса. Снижение котировок было сдержанным из-за ослабления доллара. Доллар просел на фоне смешанной динамики доходности гособлигаций США и растущей неопределенности вокруг торговой политики Трампа.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,24%, до 2942,09 п., индекс РТС - на 2,21%, до 925,16 п. Индекс доллара немного восстановился после коррекции. Восходящее движение сохраняется. Покупатели настроение на продолжение роста к 3000 п.

Пара BTCUSDT повысилась на 3,80%, до 106143. Покупатели смогли отыграть большую часть потерь после инаугурации Трампа. Общий настрой позитивный. Инвесторы готовятся к заседанию ФРС США (29 января) и выступлению Дж. Пауэлла. На торгах в Европе скорее коррекция продолжится до $104500, затем можно рассмотреть восстановление до $107700. Главное закрыть неделю выше $106500.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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