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В Росрыболовстве рассказали о ситуации с черноморской рыбой

В Росрыболовстве рассказали о ситуации с черноморской рыбой - 22.01.2025, ПРАЙМ

В Росрыболовстве рассказали о ситуации с черноморской рыбой

Черноморская рыба, которая была исследована после разлива мазута из-за ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, не представляет угрозы для здоровья людей. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T13:52+0300

2025-01-22T13:52+0300

2025-01-22T13:52+0300

россия

росрыболовство

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Черноморская рыба, которая была исследована после разлива мазута из-за ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, не представляет угрозы для здоровья людей.В Росрыболовстве отметили, что исследования, проведенные ГНУ ВНИРО, показали, что концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыбы не превышает допустимых средних значений. Люминесцентно-аналитический метод использовался для тщательного анализа уловов на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов."Научные данные свидетельствуют о том, что черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека", - резюмировали в ведомстве.

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россия, росрыболовство