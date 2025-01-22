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В Росрыболовстве рассказали о ситуации с черноморской рыбой
В Росрыболовстве рассказали о ситуации с черноморской рыбой - 22.01.2025, ПРАЙМ
В Росрыболовстве рассказали о ситуации с черноморской рыбой
Черноморская рыба, которая была исследована после разлива мазута из-за ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, не представляет угрозы для здоровья людей. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T13:52+0300
2025-01-22T13:52+0300
2025-01-22T13:52+0300
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Черноморская рыба, которая была исследована после разлива мазута из-за ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, не представляет угрозы для здоровья людей.В Росрыболовстве отметили, что исследования, проведенные ГНУ ВНИРО, показали, что концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыбы не превышает допустимых средних значений. Люминесцентно-аналитический метод использовался для тщательного анализа уловов на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов."Научные данные свидетельствуют о том, что черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека", - резюмировали в ведомстве.
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россия, росрыболовство
В Росрыболовстве рассказали о ситуации с черноморской рыбой
Росрыболовство: черноморская рыба не загрязнена и безопасна для человека
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Черноморская рыба, которая была исследована после разлива мазута из-за ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, не представляет угрозы для здоровья людей.
В Росрыболовстве отметили, что исследования, проведенные ГНУ ВНИРО, показали, что концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыбы не превышает допустимых средних значений. Люминесцентно-аналитический метод использовался для тщательного анализа уловов на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов.
"Научные данные свидетельствуют о том, что черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека", - резюмировали в ведомстве.
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