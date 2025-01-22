Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Росрыболовстве рассказали о ситуации с черноморской рыбой - 22.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250122/ryba-854374054.html
В Росрыболовстве рассказали о ситуации с черноморской рыбой
В Росрыболовстве рассказали о ситуации с черноморской рыбой - 22.01.2025, ПРАЙМ
В Росрыболовстве рассказали о ситуации с черноморской рыбой
Черноморская рыба, которая была исследована после разлива мазута из-за ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, не представляет угрозы для здоровья людей. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T13:52+0300
2025-01-22T13:52+0300
россия
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/04/762890416_0:367:4511:2904_1920x0_80_0_0_2f8ab72bf04ccd716758a814c2b012c3.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Черноморская рыба, которая была исследована после разлива мазута из-за ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, не представляет угрозы для здоровья людей.В Росрыболовстве отметили, что исследования, проведенные ГНУ ВНИРО, показали, что концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыбы не превышает допустимых средних значений. Люминесцентно-аналитический метод использовался для тщательного анализа уловов на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов."Научные данные свидетельствуют о том, что черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека", - резюмировали в ведомстве.
https://1prime.ru/20250121/anapa-854352115.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76289/04/762890416_210:0:4217:3005_1920x0_80_0_0_ad7fda6c2093048fa8bea51ae2105e73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росрыболовство
РОССИЯ, Росрыболовство
13:52 22.01.2025
 
В Росрыболовстве рассказали о ситуации с черноморской рыбой

Росрыболовство: черноморская рыба не загрязнена и безопасна для человека

© fotolia.com / S.KülcüТорговля рыбой
Торговля рыбой - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© fotolia.com / S.Külcü
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Черноморская рыба, которая была исследована после разлива мазута из-за ЧП с танкерами в районе Керченского пролива, не представляет угрозы для здоровья людей.
В Росрыболовстве отметили, что исследования, проведенные ГНУ ВНИРО, показали, что концентрация нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыбы не превышает допустимых средних значений. Люминесцентно-аналитический метод использовался для тщательного анализа уловов на наличие тяжелых металлов и нефтепродуктов.
"Научные данные свидетельствуют о том, что черноморская рыба не подверглась загрязнению и не представляет опасности для здоровья человека", - резюмировали в ведомстве.
Режим ЧС введён во всей Анапе после разлива нефтепродуктов - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
В Анапе нашли повторные выбросы мазута на более чем 20 участках пляжей
Вчера, 15:44
 
РОССИЯРосрыболовство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала