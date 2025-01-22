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Селективная покупка

Селективная покупка - 22.01.2025, ПРАЙМ

Селективная покупка

Рынок сохраняет устойчивость. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи продвинулся на 0,18% до отметки 2934,71 п., индекс РТС вырос на 2,21% до 925,16 п. на... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T08:51+0300

2025-01-22T08:51+0300

2025-01-22T08:51+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Рынок сохраняет устойчивость. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи продвинулся на 0,18% до отметки 2934,71 п., индекс РТС вырос на 2,21% до 925,16 п. на фоне заметного укрепления рубля.Банк России обнародовал оценку по агрегатам платежного баланса за декабрь и весь 2024 год. Счет текущих операций (СТО) в прошлом месяце переместился в зону отрицательных значений до минус $1,3 млрд, при этом ноябрьская оценка была пересмотрена в сторону понижения с $3,2 млрд до $2,1 млрд, что объясняет слабую динамику рубля в конце 2024 года.По итогам года СТО вырос до $53,8 млрд по сравнению с $50,1 млрд в предыдущем году, что тем не менее не дотягивает до консенсус-прогноза Банка России в $61 млрд. И все же опубликованные данные свидетельствуют в пользу того, что внешнеторговая деятельность России оставалась устойчивой, вопреки усилившемуся в 2024 году давлению санкций, что способствовало стабильному валютному курсу (за исключением нескольких вспышек волатильности). На фоне этих данных рубль впервые с начала 2025 года укрепился ниже отметки в 100 руб. за доллар США. Локальную поддержку национальной валюте оказывает сезонно низкий спрос на импорт в январе и приближающийся налоговый период.Цены на нефть продолжают отступать на опасениях увеличения добычи и экспорта "черного золота" из США при администрации Трампа. В период его предыдущего президентства в 2017-2021 гг. в США наблюдался существенный рост добычи нефти, с 9,4 млн б/с до 12,3 млн б/с. Тенденция к наращиванию добычи сохранялась в последующих годах, а прогнозы энергетических организаций на 2025 год также закладывают рост предложения со стороны поставщиков вне ОПЕК+ (США, в первую очередь), поэтому мы полагаем, что нефтяные котировки в ближайшее время могут находиться под давлением, пока не появятся новые вводные.Угольная компания Мечел договорилась о переносе выплат основного долга на 2027-2030 гг. Это поможет компании снизить нагрузку на денежный поток с учетом внушительного чистого долга в 262,5 млрд руб. на конец I полугодия 2024 года. Тем не менее угольная отрасль и бизнес Мечела остаются под давлением низких цен, ограниченной пропускной способности железных дорог, повышения логистических издержек и налоговой нагрузки.Эталон представил операционные результаты за 2024 год, согласно которым новые продажи выросли на 28% по сравнению с 2023 годом до 699 тыс. кв. м или на 39% до 146,2 млрд руб. в денежном выражении. Увеличение продаж в основном относится к I полугодию на фоне высокого спроса перед отменой массовой программы льготной ипотеки. В IV квартале продажи Эталона упали на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 157,2 тыс. кв. м и 30,7 млрд руб. Мы ожидаем, что в перспективе 2025 года застройщики продолжат испытывать сложности ввиду неподъемных рыночных ипотечных ставок.Мы ожидаем, что сегодня рынок продолжит консолидацию в узком диапазоне 2800-3000 п. в ожидании новых драйверов, которые могут открыть возможность для преодоления сопротивления на отметке 3000 п.

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2025

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков