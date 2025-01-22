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Селективная покупка - 22.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250122/rynok-854366585.html
Селективная покупка
Селективная покупка - 22.01.2025, ПРАЙМ
Селективная покупка
Рынок сохраняет устойчивость. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи продвинулся на 0,18% до отметки 2934,71 п., индекс РТС вырос на 2,21% до 925,16 п. на... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T08:51+0300
2025-01-22T08:51+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854366585.jpg?1737525111
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Рынок сохраняет устойчивость. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи продвинулся на 0,18% до отметки 2934,71 п., индекс РТС вырос на 2,21% до 925,16 п. на фоне заметного укрепления рубля.Банк России обнародовал оценку по агрегатам платежного баланса за декабрь и весь 2024 год. Счет текущих операций (СТО) в прошлом месяце переместился в зону отрицательных значений до минус $1,3 млрд, при этом ноябрьская оценка была пересмотрена в сторону понижения с $3,2 млрд до $2,1 млрд, что объясняет слабую динамику рубля в конце 2024 года.По итогам года СТО вырос до $53,8 млрд по сравнению с $50,1 млрд в предыдущем году, что тем не менее не дотягивает до консенсус-прогноза Банка России в $61 млрд. И все же опубликованные данные свидетельствуют в пользу того, что внешнеторговая деятельность России оставалась устойчивой, вопреки усилившемуся в 2024 году давлению санкций, что способствовало стабильному валютному курсу (за исключением нескольких вспышек волатильности). На фоне этих данных рубль впервые с начала 2025 года укрепился ниже отметки в 100 руб. за доллар США. Локальную поддержку национальной валюте оказывает сезонно низкий спрос на импорт в январе и приближающийся налоговый период.Цены на нефть продолжают отступать на опасениях увеличения добычи и экспорта "черного золота" из США при администрации Трампа. В период его предыдущего президентства в 2017-2021 гг. в США наблюдался существенный рост добычи нефти, с 9,4 млн б/с до 12,3 млн б/с. Тенденция к наращиванию добычи сохранялась в последующих годах, а прогнозы энергетических организаций на 2025 год также закладывают рост предложения со стороны поставщиков вне ОПЕК+ (США, в первую очередь), поэтому мы полагаем, что нефтяные котировки в ближайшее время могут находиться под давлением, пока не появятся новые вводные.Угольная компания Мечел договорилась о переносе выплат основного долга на 2027-2030 гг. Это поможет компании снизить нагрузку на денежный поток с учетом внушительного чистого долга в 262,5 млрд руб. на конец I полугодия 2024 года. Тем не менее угольная отрасль и бизнес Мечела остаются под давлением низких цен, ограниченной пропускной способности железных дорог, повышения логистических издержек и налоговой нагрузки.Эталон представил операционные результаты за 2024 год, согласно которым новые продажи выросли на 28% по сравнению с 2023 годом до 699 тыс. кв. м или на 39% до 146,2 млрд руб. в денежном выражении. Увеличение продаж в основном относится к I полугодию на фоне высокого спроса перед отменой массовой программы льготной ипотеки. В IV квартале продажи Эталона упали на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 157,2 тыс. кв. м и 30,7 млрд руб. Мы ожидаем, что в перспективе 2025 года застройщики продолжат испытывать сложности ввиду неподъемных рыночных ипотечных ставок.Мы ожидаем, что сегодня рынок продолжит консолидацию в узком диапазоне 2800-3000 п. в ожидании новых драйверов, которые могут открыть возможность для преодоления сопротивления на отметке 3000 п.
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
08:51 22.01.2025
 

Селективная покупка

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Рынок сохраняет устойчивость. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи продвинулся на 0,18% до отметки 2934,71 п., индекс РТС вырос на 2,21% до 925,16 п. на фоне заметного укрепления рубля.
Банк России обнародовал оценку по агрегатам платежного баланса за декабрь и весь 2024 год. Счет текущих операций (СТО) в прошлом месяце переместился в зону отрицательных значений до минус $1,3 млрд, при этом ноябрьская оценка была пересмотрена в сторону понижения с $3,2 млрд до $2,1 млрд, что объясняет слабую динамику рубля в конце 2024 года.
По итогам года СТО вырос до $53,8 млрд по сравнению с $50,1 млрд в предыдущем году, что тем не менее не дотягивает до консенсус-прогноза Банка России в $61 млрд. И все же опубликованные данные свидетельствуют в пользу того, что внешнеторговая деятельность России оставалась устойчивой, вопреки усилившемуся в 2024 году давлению санкций, что способствовало стабильному валютному курсу (за исключением нескольких вспышек волатильности). На фоне этих данных рубль впервые с начала 2025 года укрепился ниже отметки в 100 руб. за доллар США. Локальную поддержку национальной валюте оказывает сезонно низкий спрос на импорт в январе и приближающийся налоговый период.
Цены на нефть продолжают отступать на опасениях увеличения добычи и экспорта "черного золота" из США при администрации Трампа. В период его предыдущего президентства в 2017-2021 гг. в США наблюдался существенный рост добычи нефти, с 9,4 млн б/с до 12,3 млн б/с. Тенденция к наращиванию добычи сохранялась в последующих годах, а прогнозы энергетических организаций на 2025 год также закладывают рост предложения со стороны поставщиков вне ОПЕК+ (США, в первую очередь), поэтому мы полагаем, что нефтяные котировки в ближайшее время могут находиться под давлением, пока не появятся новые вводные.
Угольная компания Мечел договорилась о переносе выплат основного долга на 2027-2030 гг. Это поможет компании снизить нагрузку на денежный поток с учетом внушительного чистого долга в 262,5 млрд руб. на конец I полугодия 2024 года. Тем не менее угольная отрасль и бизнес Мечела остаются под давлением низких цен, ограниченной пропускной способности железных дорог, повышения логистических издержек и налоговой нагрузки.
Эталон представил операционные результаты за 2024 год, согласно которым новые продажи выросли на 28% по сравнению с 2023 годом до 699 тыс. кв. м или на 39% до 146,2 млрд руб. в денежном выражении. Увеличение продаж в основном относится к I полугодию на фоне высокого спроса перед отменой массовой программы льготной ипотеки. В IV квартале продажи Эталона упали на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 157,2 тыс. кв. м и 30,7 млрд руб. Мы ожидаем, что в перспективе 2025 года застройщики продолжат испытывать сложности ввиду неподъемных рыночных ипотечных ставок.
Мы ожидаем, что сегодня рынок продолжит консолидацию в узком диапазоне 2800-3000 п. в ожидании новых драйверов, которые могут открыть возможность для преодоления сопротивления на отметке 3000 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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