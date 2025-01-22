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Российский рынок акций завершил торги ростом на 1,29 процента
Российский рынок акций завершил торги ростом на 1,29 процента - 22.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги ростом на 1,29 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,29%, следует из данных Московской биржи. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T18:53+0300
2025-01-22T18:53+0300
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,29%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,29%, до 2 972,62 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,62%, до 1 011,93 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,99%, до 952,82 пункта.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил торги ростом на 1,29 процента
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи завершил торги ростом до 2972,62 п
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,29%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,29%, до 2 972,62 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,62%, до 1 011,93 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,99%, до 952,82 пункта.