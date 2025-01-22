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Российский рынок акций завершил торги ростом на 1,29 процента

Российский рынок акций завершил торги ростом на 1,29 процента - 22.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги ростом на 1,29 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,29%, следует из данных Московской биржи. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T18:53+0300

2025-01-22T18:53+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,29%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,29%, до 2 972,62 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,62%, до 1 011,93 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,99%, до 952,82 пункта.

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2025

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