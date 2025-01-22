https://1prime.ru/20250122/rynok-854386490.html
Российский рынок акций завершил основные торги среды уверенным ростом
Российский рынок акций завершил основные торги среды уверенным ростом - 22.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги среды уверенным ростом
Российский рынок акций в среду продемонстрировал уверенный рост, снова приблизившись к психологически важной отметке в 3000 пунктов, следует из данных... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T19:18+0300
2025-01-22T19:18+0300
2025-01-22T19:18+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
индекс мосбиржи
индекс ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/60/841356093_0:49:2400:1399_1920x0_80_0_0_31d9e80d2470a54e1e583c852b8c1447.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду продемонстрировал уверенный рост, снова приблизившись к психологически важной отметке в 3000 пунктов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,29% - до 2 972,62 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,62%, до 1 011,93 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,99%, до 952,82 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 0,47% - до 78,92 доллара за баррель. ПО НАПРАВЛЕНИЮ К 3000 "Индекс Мосбиржи в среду открылся в плюсе и большую часть дня умеренно прибавлял, став еще ближе к круглому рубежу 3000 пунктов. Темпы укрепления рубля снизились, а цены на нефть приостановили снижение у 79 долларов по Brent", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". При этом внешние настроения ухудшились: китайские индексы потеряли 0,7-1,5%, а президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительную 10-процентную пошлину на китайские товары уже в следующем месяце, отметил эксперт. "В целом динамика индекса ММВБ сохраняется в рамках восходящего канала. Российский фондовый индикатор стабильно закрепился выше отметки 2900 пунктов", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В лидерах роста – акции "Фармасинтеза" (+9,82%), "Абрау Дюрсо" (+6,55%), "Распадской" (+5,79%), "Сургутнефтегаза" (+5,15%), ВК (+4,85%), "Новатэка" (+3,74%). "В лидеры роста без значимых новостей сегодня вышли акции "Фармсинтеза". Можно связать эту динамику с усилением спроса инвесторов на бумаги небольших недооцененных компаний сектора", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Сильнее всего снизились в цене акции ЛСР (-1,66%), "Позитива" (-1,42%), "Северстали" (-0,79%), "Вуш холдинга" (-0,48%), "Юнипро" (-0,34%), ТГК-1 (-0,13%). ПРОГНОЗЫ "В четверг инвесторы могут отыгрывать публикуемые сегодня Росстатом данные по недельному росту потребительских цен. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 января – 2875-3000 пунктов", - говорит Шепелев. Мильчакова ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2900-3000 пунктов. "Для продолжения роста рынку нужны новые поводы", - считает в свою очередь Муштаков. В числе негативных факторов он называет, в частности, последние заявления Трампа о возможности усиления санкций в случае отказа России от переговоров по Украине. "Фактор дорогой нефти может лишить российский рынок поддержки уже в ближайшее время. Стоимость нефти уже несколько сессий подряд снижается, опять же на заявлениях Трампа и его обещаниях увеличения добычи нефти и газа в США", - добавил аналитик.
https://1prime.ru/20250122/kurs-854383756.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/60/841356093_143:0:2276:1600_1920x0_80_0_0_b0213ea6c66924f9dd6e3c6ebd194197.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил основные торги среды уверенным ростом
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом на 1,29%
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду продемонстрировал уверенный рост, снова приблизившись к психологически важной отметке в 3000 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,29% - до 2 972,62 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,62%, до 1 011,93 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,99%, до 952,82 пункта.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 0,47% - до 78,92 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи в среду открылся в плюсе и большую часть дня умеренно прибавлял, став еще ближе к круглому рубежу 3000 пунктов. Темпы укрепления рубля снизились, а цены на нефть приостановили снижение у 79 долларов по Brent", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
При этом внешние настроения ухудшились: китайские индексы потеряли 0,7-1,5%, а президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительную 10-процентную пошлину на китайские товары уже в следующем месяце, отметил эксперт.
"В целом динамика индекса ММВБ сохраняется в рамках восходящего канала. Российский фондовый индикатор стабильно закрепился выше отметки 2900 пунктов", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
В лидерах роста – акции "Фармасинтеза" (+9,82%), "Абрау Дюрсо" (+6,55%), "Распадской" (+5,79%), "Сургутнефтегаза" (+5,15%), ВК (+4,85%), "Новатэка" (+3,74%).
"В лидеры роста без значимых новостей сегодня вышли акции "Фармсинтеза". Можно связать эту динамику с усилением спроса инвесторов на бумаги небольших недооцененных компаний сектора", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Сильнее всего снизились в цене акции ЛСР (-1,66%), "Позитива" (-1,42%), "Северстали" (-0,79%), "Вуш холдинга" (-0,48%), "Юнипро" (-0,34%), ТГК-1 (-0,13%).
"В четверг инвесторы могут отыгрывать публикуемые сегодня Росстатом данные по недельному росту потребительских цен. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 января – 2875-3000 пунктов", - говорит Шепелев.
Мильчакова ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2900-3000 пунктов.
"Для продолжения роста рынку нужны новые поводы", - считает в свою очередь Муштаков. В числе негативных факторов он называет, в частности, последние заявления Трампа о возможности усиления санкций в случае отказа России от переговоров по Украине.
"Фактор дорогой нефти может лишить российский рынок поддержки уже в ближайшее время. Стоимость нефти уже несколько сессий подряд снижается, опять же на заявлениях Трампа и его обещаниях увеличения добычи нефти и газа в США", - добавил аналитик.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 23 января