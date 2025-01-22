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Российский рынок акций завершил основные торги среды уверенным ростом

Российский рынок акций завершил основные торги среды уверенным ростом - 22.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги среды уверенным ростом

Российский рынок акций в среду продемонстрировал уверенный рост, снова приблизившись к психологически важной отметке в 3000 пунктов, следует из данных... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T19:18+0300

2025-01-22T19:18+0300

2025-01-22T19:18+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду продемонстрировал уверенный рост, снова приблизившись к психологически важной отметке в 3000 пунктов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,29% - до 2 972,62 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,62%, до 1 011,93 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,99%, до 952,82 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 0,47% - до 78,92 доллара за баррель. ПО НАПРАВЛЕНИЮ К 3000 "Индекс Мосбиржи в среду открылся в плюсе и большую часть дня умеренно прибавлял, став еще ближе к круглому рубежу 3000 пунктов. Темпы укрепления рубля снизились, а цены на нефть приостановили снижение у 79 долларов по Brent", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". При этом внешние настроения ухудшились: китайские индексы потеряли 0,7-1,5%, а президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительную 10-процентную пошлину на китайские товары уже в следующем месяце, отметил эксперт. "В целом динамика индекса ММВБ сохраняется в рамках восходящего канала. Российский фондовый индикатор стабильно закрепился выше отметки 2900 пунктов", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В лидерах роста – акции "Фармасинтеза" (+9,82%), "Абрау Дюрсо" (+6,55%), "Распадской" (+5,79%), "Сургутнефтегаза" (+5,15%), ВК (+4,85%), "Новатэка" (+3,74%). "В лидеры роста без значимых новостей сегодня вышли акции "Фармсинтеза". Можно связать эту динамику с усилением спроса инвесторов на бумаги небольших недооцененных компаний сектора", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Сильнее всего снизились в цене акции ЛСР (-1,66%), "Позитива" (-1,42%), "Северстали" (-0,79%), "Вуш холдинга" (-0,48%), "Юнипро" (-0,34%), ТГК-1 (-0,13%). ПРОГНОЗЫ "В четверг инвесторы могут отыгрывать публикуемые сегодня Росстатом данные по недельному росту потребительских цен. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 января – 2875-3000 пунктов", - говорит Шепелев. Мильчакова ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2900-3000 пунктов. "Для продолжения роста рынку нужны новые поводы", - считает в свою очередь Муштаков. В числе негативных факторов он называет, в частности, последние заявления Трампа о возможности усиления санкций в случае отказа России от переговоров по Украине. "Фактор дорогой нефти может лишить российский рынок поддержки уже в ближайшее время. Стоимость нефти уже несколько сессий подряд снижается, опять же на заявлениях Трампа и его обещаниях увеличения добычи нефти и газа в США", - добавил аналитик.

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