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Российский рынок акций завершил основные торги среды уверенным ростом - 22.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250122/rynok-854386490.html
Российский рынок акций завершил основные торги среды уверенным ростом
Российский рынок акций завершил основные торги среды уверенным ростом - 22.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги среды уверенным ростом
Российский рынок акций в среду продемонстрировал уверенный рост, снова приблизившись к психологически важной отметке в 3000 пунктов, следует из данных... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T19:18+0300
2025-01-22T19:18+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду продемонстрировал уверенный рост, снова приблизившись к психологически важной отметке в 3000 пунктов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,29% - до 2 972,62 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,62%, до 1 011,93 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,99%, до 952,82 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 0,47% - до 78,92 доллара за баррель. ПО НАПРАВЛЕНИЮ К 3000 "Индекс Мосбиржи в среду открылся в плюсе и большую часть дня умеренно прибавлял, став еще ближе к круглому рубежу 3000 пунктов. Темпы укрепления рубля снизились, а цены на нефть приостановили снижение у 79 долларов по Brent", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". При этом внешние настроения ухудшились: китайские индексы потеряли 0,7-1,5%, а президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительную 10-процентную пошлину на китайские товары уже в следующем месяце, отметил эксперт. "В целом динамика индекса ММВБ сохраняется в рамках восходящего канала. Российский фондовый индикатор стабильно закрепился выше отметки 2900 пунктов", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В лидерах роста – акции "Фармасинтеза" (+9,82%), "Абрау Дюрсо" (+6,55%), "Распадской" (+5,79%), "Сургутнефтегаза" (+5,15%), ВК (+4,85%), "Новатэка" (+3,74%). "В лидеры роста без значимых новостей сегодня вышли акции "Фармсинтеза". Можно связать эту динамику с усилением спроса инвесторов на бумаги небольших недооцененных компаний сектора", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Сильнее всего снизились в цене акции ЛСР (-1,66%), "Позитива" (-1,42%), "Северстали" (-0,79%), "Вуш холдинга" (-0,48%), "Юнипро" (-0,34%), ТГК-1 (-0,13%). ПРОГНОЗЫ "В четверг инвесторы могут отыгрывать публикуемые сегодня Росстатом данные по недельному росту потребительских цен. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 января – 2875-3000 пунктов", - говорит Шепелев. Мильчакова ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2900-3000 пунктов. "Для продолжения роста рынку нужны новые поводы", - считает в свою очередь Муштаков. В числе негативных факторов он называет, в частности, последние заявления Трампа о возможности усиления санкций в случае отказа России от переговоров по Украине. "Фактор дорогой нефти может лишить российский рынок поддержки уже в ближайшее время. Стоимость нефти уже несколько сессий подряд снижается, опять же на заявлениях Трампа и его обещаниях увеличения добычи нефти и газа в США", - добавил аналитик.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:18 22.01.2025
 
Российский рынок акций завершил основные торги среды уверенным ростом

Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом на 1,29%

© Unsplash/Austin DistelДивидендная отсечка
Дивидендная отсечка
© Unsplash/Austin Distel
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду продемонстрировал уверенный рост, снова приблизившись к психологически важной отметке в 3000 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,29% - до 2 972,62 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,62%, до 1 011,93 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,99%, до 952,82 пункта.
Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 0,47% - до 78,92 доллара за баррель.

ПО НАПРАВЛЕНИЮ К 3000

"Индекс Мосбиржи в среду открылся в плюсе и большую часть дня умеренно прибавлял, став еще ближе к круглому рубежу 3000 пунктов. Темпы укрепления рубля снизились, а цены на нефть приостановили снижение у 79 долларов по Brent", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
При этом внешние настроения ухудшились: китайские индексы потеряли 0,7-1,5%, а президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительную 10-процентную пошлину на китайские товары уже в следующем месяце, отметил эксперт.
"В целом динамика индекса ММВБ сохраняется в рамках восходящего канала. Российский фондовый индикатор стабильно закрепился выше отметки 2900 пунктов", - отметил Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста – акции "Фармасинтеза" (+9,82%), "Абрау Дюрсо" (+6,55%), "Распадской" (+5,79%), "Сургутнефтегаза" (+5,15%), ВК (+4,85%), "Новатэка" (+3,74%).
"В лидеры роста без значимых новостей сегодня вышли акции "Фармсинтеза". Можно связать эту динамику с усилением спроса инвесторов на бумаги небольших недооцененных компаний сектора", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Сильнее всего снизились в цене акции ЛСР (-1,66%), "Позитива" (-1,42%), "Северстали" (-0,79%), "Вуш холдинга" (-0,48%), "Юнипро" (-0,34%), ТГК-1 (-0,13%).

ПРОГНОЗЫ

"В четверг инвесторы могут отыгрывать публикуемые сегодня Росстатом данные по недельному росту потребительских цен. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 января – 2875-3000 пунктов", - говорит Шепелев.
Мильчакова ожидает, что в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2900-3000 пунктов.
"Для продолжения роста рынку нужны новые поводы", - считает в свою очередь Муштаков. В числе негативных факторов он называет, в частности, последние заявления Трампа о возможности усиления санкций в случае отказа России от переговоров по Украине.
"Фактор дорогой нефти может лишить российский рынок поддержки уже в ближайшее время. Стоимость нефти уже несколько сессий подряд снижается, опять же на заявлениях Трампа и его обещаниях увеличения добычи нефти и газа в США", - добавил аналитик.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
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Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийиндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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