https://1prime.ru/20250122/sanktsii-854374584.html

СМИ: у ЕС нет "плана Б", если Венгрия не поддержит продление санкций по РФ

СМИ: у ЕС нет "плана Б", если Венгрия не поддержит продление санкций по РФ - 22.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: у ЕС нет "плана Б", если Венгрия не поддержит продление санкций по РФ

Евросоюз не имеет "плана Б" в случае, если Венгрия решит наложить вето на санкции против России, передает агентство Bloomberg. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T14:13+0300

2025-01-22T14:13+0300

2025-01-22T14:14+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Евросоюз не имеет "плана Б" в случае, если Венгрия решит наложить вето на санкции против России, передает агентство Bloomberg."На данный момент нет никакого "плана Б" по продлению санкций, если (премьер Венгрии Виктор) Орбан продолжит их блокировать", - сказано в публикации.В агентстве заметили, что постоянные представители стран-членов ЕС будут обсуждать продление экономических санкций на полгода на встрече в пятницу. Если дипломаты не смогут достичь соглашения, вопрос будет передан на уровень министров иностранных дел.В ранее озвученных заявлениях Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, подчеркивал, что поддержка санкций против России должна быть отменена как можно скорее. Он также отмечал, что решение о продлении санкций он планирует принять после инаугурации президента США Дональда Трампа,

https://1prime.ru/20250122/evrosoyuz-854370755.html

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