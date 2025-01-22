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СМИ: у ЕС нет "плана Б", если Венгрия не поддержит продление санкций по РФ - 22.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ: у ЕС нет "плана Б", если Венгрия не поддержит продление санкций по РФ
СМИ: у ЕС нет "плана Б", если Венгрия не поддержит продление санкций по РФ - 22.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: у ЕС нет "плана Б", если Венгрия не поддержит продление санкций по РФ
Евросоюз не имеет "плана Б" в случае, если Венгрия решит наложить вето на санкции против России, передает агентство Bloomberg. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T14:13+0300
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Евросоюз не имеет "плана Б" в случае, если Венгрия решит наложить вето на санкции против России, передает агентство Bloomberg."На данный момент нет никакого "плана Б" по продлению санкций, если (премьер Венгрии Виктор) Орбан продолжит их блокировать", - сказано в публикации.В агентстве заметили, что постоянные представители стран-членов ЕС будут обсуждать продление экономических санкций на полгода на встрече в пятницу. Если дипломаты не смогут достичь соглашения, вопрос будет передан на уровень министров иностранных дел.В ранее озвученных заявлениях Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, подчеркивал, что поддержка санкций против России должна быть отменена как можно скорее. Он также отмечал, что решение о продлении санкций он планирует принять после инаугурации президента США Дональда Трампа,
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Политика, ЕС, РОССИЯ
14:13 22.01.2025 (обновлено: 14:14 22.01.2025)
 
СМИ: у ЕС нет "плана Б", если Венгрия не поддержит продление санкций по РФ

Bloomberg: у ЕС нет "плана Б", если Венгрия не поддержит продление санкций по РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Евросоюз не имеет "плана Б" в случае, если Венгрия решит наложить вето на санкции против России, передает агентство Bloomberg.
"На данный момент нет никакого "плана Б" по продлению санкций, если (премьер Венгрии Виктор) Орбан продолжит их блокировать", - сказано в публикации.
В агентстве заметили, что постоянные представители стран-членов ЕС будут обсуждать продление экономических санкций на полгода на встрече в пятницу. Если дипломаты не смогут достичь соглашения, вопрос будет передан на уровень министров иностранных дел.
В ранее озвученных заявлениях Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, подчеркивал, что поддержка санкций против России должна быть отменена как можно скорее. Он также отмечал, что решение о продлении санкций он планирует принять после инаугурации президента США Дональда Трампа,
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