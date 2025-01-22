https://1prime.ru/20250122/sanktsii-854380311.html

Подсчитан объем санкций, наложенный США на Россию

Подсчитан объем санкций, наложенный США на Россию - 22.01.2025, ПРАЙМ

Подсчитан объем санкций, наложенный США на Россию

США за прошедший год наложили на Россию 2295 новых санкций, тем самым усилив свое давление в отношении страны на треть по сравнению с 2023 годом, когда было... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T17:02+0300

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. США за прошедший год наложили на Россию 2295 новых санкций, тем самым усилив свое давление в отношении страны на треть по сравнению с 2023 годом, когда было принято 1734 ограничения, следует из данных независимого аналитического портала Castellum, с которыми ознакомилось РИА Новости. На втором месте по степени интенсивности, как и годом ранее, оказалась "санкционная машина" Швейцарии, которая в прошлом году ввела против России 638 новых ограничений. При этом в 2023 году этой страной против РФ было принято 763 меры. Евросоюз в прошлом году наложил на Россию 598 новых санкций, превысив свой показатель за 2023 год почти в 2,5 раза. Согласно расчетам аналитиков, всего с момента начала специальной военной операции России на Украине и по состоянию на 19 января этого года число ограничительных мер против страны достигло 21 692 штук. Треть их них были введены США - 6433 ограничения, что почти втрое больше числа санкций, наложенных Евросоюзом (2234). А с 2014 года коллективный Запад ввел в отношении России 24 311 ограничений, это в 4,5 раза больше, чем у Ирана, в 8,5 раз – чем у Сирии, в 11 раз – чем у Северной Кореи. РФ по числу принятых против одной страны санкционных мер остается мировым лидером. Дональд Трамп после вступления в должность президента США допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.

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