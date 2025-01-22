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Шольц назвал Трампа "вызовом" для Европы - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Шольц назвал Трампа "вызовом" для Европы
Шольц назвал Трампа "вызовом" для Европы - 22.01.2025, ПРАЙМ
Шольц назвал Трампа "вызовом" для Европы
Глава правительства Германии Олаф Шольц назвал нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, вступившего в должность в понедельник, "вызовом" для... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:05+0300
2025-01-22T17:05+0300
германия
франция
олаф шольц
сша
эммануэль макрон
дональд трамп
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава правительства Германии Олаф Шольц назвал нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, вступившего в должность в понедельник, "вызовом" для Европы. В среду канцлер прибыл в Париж по случаю 62-й годовщины подписания Елисейского договора между Германией и Францией. Совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном он дал пресс-конференцию."С этой недели нам предстоит иметь дело с новой администрацией в США. Как уже стало понятно, президент Трамп станет... вызовом", - сказал Шольц. При этом перед словом "вызов" он сделал паузу.По словам канцлера, у Европы и Соединенных Штатов долгая история дружбы и партнёрства, и Европа исходит из того, что этот фундамент есть. Шольц подчеркнул, что в Европе будут внимательно изучать решения, которые принимает Трамп.
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германия, франция, олаф шольц, сша, эммануэль макрон, дональд трамп
ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Олаф Шольц, США, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
17:05 22.01.2025
 
Шольц назвал Трампа "вызовом" для Европы

Канцлер ФРГ Шольц назвал Трампа "вызовом" для Европы

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© Фото : European Union
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава правительства Германии Олаф Шольц назвал нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, вступившего в должность в понедельник, "вызовом" для Европы.
В среду канцлер прибыл в Париж по случаю 62-й годовщины подписания Елисейского договора между Германией и Францией. Совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном он дал пресс-конференцию.
"С этой недели нам предстоит иметь дело с новой администрацией в США. Как уже стало понятно, президент Трамп станет... вызовом", - сказал Шольц. При этом перед словом "вызов" он сделал паузу.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2025
В Германии нашли способ обойти решение Шольца по Украине
19 января, 17:35
По словам канцлера, у Европы и Соединенных Штатов долгая история дружбы и партнёрства, и Европа исходит из того, что этот фундамент есть. Шольц подчеркнул, что в Европе будут внимательно изучать решения, которые принимает Трамп.
 
ГЕРМАНИЯФРАНЦИЯОлаф ШольцСШАЭммануэль МакронДональд Трамп
 
 
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