https://1prime.ru/20250122/sholts-854380454.html
Шольц назвал Трампа "вызовом" для Европы
Шольц назвал Трампа "вызовом" для Европы - 22.01.2025, ПРАЙМ
Шольц назвал Трампа "вызовом" для Европы
Глава правительства Германии Олаф Шольц назвал нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, вступившего в должность в понедельник, "вызовом" для... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:05+0300
2025-01-22T17:05+0300
2025-01-22T17:05+0300
германия
франция
олаф шольц
сша
эммануэль макрон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/86/841938607_0:0:4805:2703_1920x0_80_0_0_3dd49128cb929afb02f76645a7637e54.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава правительства Германии Олаф Шольц назвал нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, вступившего в должность в понедельник, "вызовом" для Европы. В среду канцлер прибыл в Париж по случаю 62-й годовщины подписания Елисейского договора между Германией и Францией. Совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном он дал пресс-конференцию."С этой недели нам предстоит иметь дело с новой администрацией в США. Как уже стало понятно, президент Трамп станет... вызовом", - сказал Шольц. При этом перед словом "вызов" он сделал паузу.По словам канцлера, у Европы и Соединенных Штатов долгая история дружбы и партнёрства, и Европа исходит из того, что этот фундамент есть. Шольц подчеркнул, что в Европе будут внимательно изучать решения, которые принимает Трамп.
https://1prime.ru/20250119/ukraina-854309748.html
германия
франция
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84193/86/841938607_53:0:4324:3203_1920x0_80_0_0_37176558af2a82d0117a11c2cbd79d8e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, франция, олаф шольц, сша, эммануэль макрон, дональд трамп
ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Олаф Шольц, США, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
Шольц назвал Трампа "вызовом" для Европы
Канцлер ФРГ Шольц назвал Трампа "вызовом" для Европы
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава правительства Германии Олаф Шольц назвал нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, вступившего в должность в понедельник, "вызовом" для Европы.
В среду канцлер прибыл в Париж по случаю 62-й годовщины подписания Елисейского договора между Германией и Францией. Совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном он дал пресс-конференцию.
"С этой недели нам предстоит иметь дело с новой администрацией в США. Как уже стало понятно, президент Трамп станет... вызовом", - сказал Шольц. При этом перед словом "вызов" он сделал паузу.
В Германии нашли способ обойти решение Шольца по Украине
По словам канцлера, у Европы и Соединенных Штатов долгая история дружбы и партнёрства, и Европа исходит из того, что этот фундамент есть. Шольц подчеркнул, что в Европе будут внимательно изучать решения, которые принимает Трамп.