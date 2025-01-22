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Шольц назвал Трампа "вызовом" для Европы

Шольц назвал Трампа "вызовом" для Европы - 22.01.2025, ПРАЙМ

Шольц назвал Трампа "вызовом" для Европы

Глава правительства Германии Олаф Шольц назвал нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, вступившего в должность в понедельник, "вызовом" для... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T17:05+0300

2025-01-22T17:05+0300

2025-01-22T17:05+0300

германия

франция

олаф шольц

сша

эммануэль макрон

дональд трамп

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава правительства Германии Олаф Шольц назвал нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, вступившего в должность в понедельник, "вызовом" для Европы. В среду канцлер прибыл в Париж по случаю 62-й годовщины подписания Елисейского договора между Германией и Францией. Совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном он дал пресс-конференцию."С этой недели нам предстоит иметь дело с новой администрацией в США. Как уже стало понятно, президент Трамп станет... вызовом", - сказал Шольц. При этом перед словом "вызов" он сделал паузу.По словам канцлера, у Европы и Соединенных Штатов долгая история дружбы и партнёрства, и Европа исходит из того, что этот фундамент есть. Шольц подчеркнул, что в Европе будут внимательно изучать решения, которые принимает Трамп.

https://1prime.ru/20250119/ukraina-854309748.html

германия

франция

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германия, франция, олаф шольц, сша, эммануэль макрон, дональд трамп