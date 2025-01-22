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СПбМТСБ планирует изменить название

СПбМТСБ планирует изменить название - 22.01.2025, ПРАЙМ

СПбМТСБ планирует изменить название

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа планирует провести ребрендинг и изменить свое короткое название с СПбМТСБ на "Петербургскую биржу",... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T15:08+0300

2025-01-22T15:08+0300

2025-01-22T15:09+0300

экономика

россия

санкт-петербургская биржа

спбмтсб

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа планирует провести ребрендинг и изменить свое короткое название с СПбМТСБ на "Петербургскую биржу", ожидает решения совета директоров, сообщил журналистам президент торговой площадки Игорь Артемьев. "Мы надеемся, что совет директоров поддержит… идею об изменении второго имени нашей биржи. Первое имя - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа - мы хотим сохранить, а второе имя, состоящее из семи согласных, которое вообще никто не может проговорить, мы хотим заменить на "Петербургская биржа", - сказал он. Артемьев подчеркнул, что новое название - дань уважения первой бирже в России, Санкт-Петербургской бирже, основанной Петром I в 1703 году, и отсылка к ее названию. "Биржа планирует поменять свое короткое название АО "СПбМТСБ" на АО "Петербургская Биржа", - следует из презентации Артемьева. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

https://1prime.ru/20250115/mosbirzha-854218035.html

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россия, санкт-петербургская биржа, спбмтсб