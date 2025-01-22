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Главу ЕК попросили вмешаться в спор евродепутатов с Зеленским по газу

Главу ЕК попросили вмешаться в спор евродепутатов с Зеленским по газу - 22.01.2025, ПРАЙМ

Главу ЕК попросили вмешаться в спор евродепутатов с Зеленским по газу

Словацкие евродепутаты от партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") направили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T20:53+0300

2025-01-22T20:53+0300

2025-01-22T20:53+0300

политика

ек

ес

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

транзит газа через украину

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БРАТИСЛАВА, 22 янв - ПРАЙМ. Словацкие евродепутаты от партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия") направили письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой подключиться к спору с Владимиром Зеленским по газу и встать на сторону Словакии и ЕС, следует из их заявления. "Мы призываем Урсулу фон дер Ляйен, чтобы в споре с Зеленским она встала на защиту Европейского союза и Словакии. Сегодня мы инициировали письмо, адресованное Европейской комиссии. Мы призвали ее, чтобы она исполнила свои обязанности, которые вытекают из основополагающих договоров по защите интересов государств-членов", — сказано в совместном заявлении словацких депутатов. Они отметили, что не понимают решение Зеленского в одностороннем порядке остановить транзит газа, несмотря на достигнутые договоренности с украинским правительством по этому вопросу. Письмо к главе ЕК также подписали депутаты из Германии, Австрии, Венгрии, Италии, Чехии, Кипра и Греции. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер Словакии Роберт Фицо ранее говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://1prime.ru/20250120/gaz-854332573.html

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ек, ес, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, транзит газа через украину